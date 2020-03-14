«Ушел из IT, чтобы заниматься старыми авто» 14.03.2020, 14:10

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Фото: abw.by

Как белорус создал из хобби прибыльный бизнес.

Реставрационная мастерская "Хранители истории" работает на рынке около 8 лет, хотя все начиналось с хобби. Реставратор со стажем рассказал, как хобби переросло в бизнес, а также чем реставрация отличается от обычного ремонта, пишет abw.by.

"Все началось с "запорожца"

Как признается Сергей, тяга к улучшению и восстановлению у него появилась еще в детстве.

Первым автомобилем, который он стал улучшать, был ЗАЗ-968 "Запорожец" 1994 года выпуска. Этот автомобиль попал в семью новым, а когда в 1998 году наш герой получил "права", четырехлетний ЗАЗ стал его первым авто. На нем Сергей ездил вплоть до начала 2000-х.

Первым же полностью восстановленным автомобилем был ВАЗ-2111. "Это, конечно, был еще не ретротранспорт, но сгнил он так, будто это было самое настоящее ретро", - вспоминает Сергей.

Фото: abw.by

В итоге в 2013 году молодой человек ушел из IT и стал заниматься тем, что давно хотел попробовать.

В том же году наш герой завел YouTube-канал "Хранители истории", на котором сейчас около 20 тысяч подписчиков.

Учился Сергей также благодаря YouTube: смотрел обучающие ролики, тренировался на своей технике. Теперь полезные видео можно смотреть уже на канале "Хранителей".

"Канал создавался для выполнения сразу нескольких функций - это и воронка продаж, здесь обучающие ролики и другая полезная информация для владельцев ретротранспорта. Опять же заказчик таким образом может следить за процессом".

Фото: abw.by

По словам Сергея, уже с 2014 года ему стало ясно, что есть определенный спрос на подобные работы.

Белорусы и бизнес, россияне и душа

Несмотря на то что мастерская находится в Гродно, основная часть клиентов - россияне.

"Местные составляют около 10-15 процентов. Причем белорусы в основном рассматривают ретроавтомобили как инвестиции в бизнес. Как, например, передвижная кофейня на базе "Баркаса". Россияне же могут себе позволить восстановить автомобиль для души".

Фото: abw.by

Хотя, по словам Сергея, инвестиции в ретро в любом случае являются выгодным вложением, так как эти автомобили уже не дешевеют, а, наоборот, ежегодно прибавляют в цене. К тому же ретро - это очень хороший маркетинговый ход, который привлекает внимание.

Фото: abw.by

"Единственное, что вряд ли когда-нибудь будет стоит очень дорого, - машины, которые выпускались большим тиражом, как, например, ГАЗ-21. Хотя этот же автомобиль в кузове универсал считается более ценным экземпляром".

Фото: abw.by

До 2018 года молодой человек работал один, сейчас в его команде пять человек.

"Если реставрировать автомобиль в две руки и готовить его "под ключ", то на восстановление уходит около года. Стоимость таких работ составляет от 10.000-20.000 долларов и выше в зависимости от самого авто и его первоначального состояния. За эту сумму заказчик получает полностью восстановленный автомобиль", - рассказывает Сергей.

Фото: abw.by

Фото: abw.by

Единственное, чем не занимаются "Хранители истории", - это перетяжка салонов.

К слову, за консультацией к нашему герою постепенно стали обращаться люди из разных стран Европы.

Фото: abw.by

В 10 раз дольше обычного ремонта

"Сейчас уже есть очереди на реставрацию, но прием заказов на данный момент приостановлен, так как проект больше уходит в сферу электрификации транспорта, в том числе и ретро. Пока принимаем заказы на восстановление с последующей электрификацией. У нас уже есть машина, которая ждет своей очереди", - говорит Сергей.

Фото: abw.by

Фото: abw.by

По его словам, реставрация от обычного ремонта в первую очередь отличается объемом работы и затраченными человеко-часами. На реставрацию уходит где-то в 10 раз больше времени, чем на обычный ремонт. "Должна соблюдаться технология, а чтобы она соблюдалась, нужны соответствующие трудозатраты. Кузовной ремонт нацелен на создание красивой картинки ненадолго, а реставрационный ремонт - на 10-20 лет в зависимости от методов эксплуатации транспортного средства".

Фото: abw.by

Фото: abw.by

Если ретротехника постоянно будет стоять в теплом и сухом гараже, то здесь может хватить и обычного кузовного ремонта, но если ей предстоит периодически эксплуатироваться и выезжать на улицу, нужен совершенно иной подход, иначе кузовного ремонта хватит на пару лет.

Фото: abw.by

Сергей отмечает, что для успешного восстановления ретротехники применяется все больше современных технологий. Например, некоторые недостающие детали создаются с помощью 3D-принтера. "Мы печатали шестерню, которая по характеристикам очень близка к металлу. Технологии уже проверены на практике".

Фото: abw.by

Фото: abw.by

"В Беларуси реставрационная мастерская с четко организованной работой может быть выгодным бизнесом", - считает наш герой. При этом он отмечает, что сделать толковую реставрационную мастерскую довольно сложно. По его мнению, в Беларуси таких всего около пяти.

Фото: abw.by

Сейчас "Хранители истории", по словам Сергея, все еще находятся на пути к тому, чтобы стать мастерской полного цикла.