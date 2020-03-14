«Ушел из IT, чтобы заниматься старыми авто»
- 14.03.2020, 14:10
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Как белорус создал из хобби прибыльный бизнес.
Реставрационная мастерская "Хранители истории" работает на рынке около 8 лет, хотя все начиналось с хобби. Реставратор со стажем рассказал, как хобби переросло в бизнес, а также чем реставрация отличается от обычного ремонта, пишет abw.by.
"Все началось с "запорожца"
Как признается Сергей, тяга к улучшению и восстановлению у него появилась еще в детстве.
Первым автомобилем, который он стал улучшать, был ЗАЗ-968 "Запорожец" 1994 года выпуска. Этот автомобиль попал в семью новым, а когда в 1998 году наш герой получил "права", четырехлетний ЗАЗ стал его первым авто. На нем Сергей ездил вплоть до начала 2000-х.
Первым же полностью восстановленным автомобилем был ВАЗ-2111. "Это, конечно, был еще не ретротранспорт, но сгнил он так, будто это было самое настоящее ретро", - вспоминает Сергей.
В итоге в 2013 году молодой человек ушел из IT и стал заниматься тем, что давно хотел попробовать.
В том же году наш герой завел YouTube-канал "Хранители истории", на котором сейчас около 20 тысяч подписчиков.
Учился Сергей также благодаря YouTube: смотрел обучающие ролики, тренировался на своей технике. Теперь полезные видео можно смотреть уже на канале "Хранителей".
"Канал создавался для выполнения сразу нескольких функций - это и воронка продаж, здесь обучающие ролики и другая полезная информация для владельцев ретротранспорта. Опять же заказчик таким образом может следить за процессом".
По словам Сергея, уже с 2014 года ему стало ясно, что есть определенный спрос на подобные работы.
Белорусы и бизнес, россияне и душа
Несмотря на то что мастерская находится в Гродно, основная часть клиентов - россияне.
"Местные составляют около 10-15 процентов. Причем белорусы в основном рассматривают ретроавтомобили как инвестиции в бизнес. Как, например, передвижная кофейня на базе "Баркаса". Россияне же могут себе позволить восстановить автомобиль для души".
Хотя, по словам Сергея, инвестиции в ретро в любом случае являются выгодным вложением, так как эти автомобили уже не дешевеют, а, наоборот, ежегодно прибавляют в цене. К тому же ретро - это очень хороший маркетинговый ход, который привлекает внимание.
"Единственное, что вряд ли когда-нибудь будет стоит очень дорого, - машины, которые выпускались большим тиражом, как, например, ГАЗ-21. Хотя этот же автомобиль в кузове универсал считается более ценным экземпляром".
До 2018 года молодой человек работал один, сейчас в его команде пять человек.
"Если реставрировать автомобиль в две руки и готовить его "под ключ", то на восстановление уходит около года. Стоимость таких работ составляет от 10.000-20.000 долларов и выше в зависимости от самого авто и его первоначального состояния. За эту сумму заказчик получает полностью восстановленный автомобиль", - рассказывает Сергей.
Единственное, чем не занимаются "Хранители истории", - это перетяжка салонов.
К слову, за консультацией к нашему герою постепенно стали обращаться люди из разных стран Европы.
В 10 раз дольше обычного ремонта
"Сейчас уже есть очереди на реставрацию, но прием заказов на данный момент приостановлен, так как проект больше уходит в сферу электрификации транспорта, в том числе и ретро. Пока принимаем заказы на восстановление с последующей электрификацией. У нас уже есть машина, которая ждет своей очереди", - говорит Сергей.
По его словам, реставрация от обычного ремонта в первую очередь отличается объемом работы и затраченными человеко-часами. На реставрацию уходит где-то в 10 раз больше времени, чем на обычный ремонт. "Должна соблюдаться технология, а чтобы она соблюдалась, нужны соответствующие трудозатраты. Кузовной ремонт нацелен на создание красивой картинки ненадолго, а реставрационный ремонт - на 10-20 лет в зависимости от методов эксплуатации транспортного средства".
Если ретротехника постоянно будет стоять в теплом и сухом гараже, то здесь может хватить и обычного кузовного ремонта, но если ей предстоит периодически эксплуатироваться и выезжать на улицу, нужен совершенно иной подход, иначе кузовного ремонта хватит на пару лет.
Сергей отмечает, что для успешного восстановления ретротехники применяется все больше современных технологий. Например, некоторые недостающие детали создаются с помощью 3D-принтера. "Мы печатали шестерню, которая по характеристикам очень близка к металлу. Технологии уже проверены на практике".
"В Беларуси реставрационная мастерская с четко организованной работой может быть выгодным бизнесом", - считает наш герой. При этом он отмечает, что сделать толковую реставрационную мастерскую довольно сложно. По его мнению, в Беларуси таких всего около пяти.
Сейчас "Хранители истории", по словам Сергея, все еще находятся на пути к тому, чтобы стать мастерской полного цикла.