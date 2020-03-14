Ученые выяснили, как чтение книг может повысить качество жизни 3 14.03.2020, 14:30

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Таким эффектом обладает не популярное чтиво, а классическая литература.

Исследования показывают, что отказ от популярных мотивационных книг в пользу сложных произведений классической литературы может помочь повысить качество жизни.

Автор работы, профессор Филип Дэвис из Университета Ливерпуля сказал, что чтение классики «освобождает эмоции и воображение», пишет nv.ua.

Исследования показывают, что чтение классической литературы позволяет людям чувствовать себя «более живыми». Книги самопомощи и другие подобные работы не приносят такой же пользы, потому что процесс их чтения слишком прост, чтобы активизировать работу мозга.

«Если вы просто сканируете информацию, вы двигаетесь быстро, это очень просто, это автоматически. Но когда литература начинает делать что-то более сложное, мозг начинает работать. Человек волнуется, становится эмоциональным», — сказал профессор Дэвис.

Его собственная книга «Чтение для жизни» основана на работах Ливерпульского центра исследований в области чтения, литературы и общества, который изучает «роль литературы в моделировании творческого мышления о человеческом существовании». Он сказал, что его любимая книга — «Миддлмарч» Джорджа Элиота — роман, известный своим сложным языком, характерами и сюжетом.

Действия, которые способствуют умственной стимуляции, такие как чтение классических книг и разгадывание кроссвордов, могут быть связаны с более медленным снижением мощности мозга. Профессор Дэвис считает, что чтение следует поощрять в домах престарелых.

Нет никаких доказательств того, что чтение может вылечить психические расстройства, но медики согласны с тем, что правильный подбор книг может оказать положительное влияние на психическое здоровье. В частности, людям, страдающим от депрессии, хронической боли и даже слабоумия, настоятельно рекомендуют книги таких авторов, как Чарльз Диккенс или Джейн Остин.

Доктор Хелен Уиллоус, врач общей практики, сказала, что чтение может «изменить жизнь людей, которых мы видим день за днем - тех, кто застрял в плохом настроении или находится в социальной изоляции».