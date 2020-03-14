Дерипаска сравнил последствия пандемии для России с развалом СССР 5 14.03.2020, 14:52

3,195

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Олигарх считает, что власти РФ не готовы противостоять коронавирусу.

Миллиардер Олег Дерипаска в своем телеграм-канале предупредил, что Россия не готова к пандемии коронавируса, сообщает thebell.io.

«Если эта эпидемия будет носить бесконтрольный характер, это приведет к последствиям для власти, более серьёзным, чем развал страны в 1991 году», — написал Дерипаска.

Миллиардер предлагает «пока не поздно» ввести в России «полный карантин» — «это не паника, не проявление беспомощности общества, а единственно правильное решение».

Сейчас страна, по его мнению, очевидно, «к эпидемии не готова». Люди «массово игнорируют самые базовые меры предосторожности», в метро и торговых центрах никто не носит маски и люди «просто не понимают, что такое экспоненциальный рост числа инфицированных, который мы наблюдаем при таком заболевании».

План Дерипаски звучит так:

«Уже завтра закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечить людям возможность провести дома 60 дней»

«Обязанность каждого руководителя предприятия или государственного учреждения на своем месте — осознать всю серьезность ситуации, немедленно создать штаб и в течение двух дней подготовить все необходимые меры, которые позволят обеспечить карантин»

«60 дней — минимальный срок для выявления и обеспечения начала лечения большинства заболевших, а значит — для эффективности карантина»

Дерипаска напоминает, что в 2015 году вместе с другими сотрудниками «Русала» столкнулся с Эболой в Африке:

«Только изоляция Гвинеи, а также слаженные действия военных, полиции и российских врачей позволили ее остановить, — пишет он. — Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России»

Что важно знать

План миллиардера не звучит алармистски. Эта неделя запомнится как неделя победного шествия коронавируса по всему миру, и больше всего — авиакомпаниям, которым скоро будет некуда летать. Россия к пятнице ограничила авиасообщение со всеми странами ЕС рейсами «Аэрофлота» в их столицы. США — закрыли страну для всех европейцев и людей, побывавших в Европе в последние 14 дней. Главным очагом эпидемии официально признана Европа. Число зараженных в Италии (17 660), Испании (4334), Германии (3675) и Франции (3661) продолжает расти по экспоненте. Но их стремительно догоняют США (2045), которые только готовятся к настоящей вспышке эпидемии.

В пятницу вечером Дональд Трамп объявил в стране режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Это позволит властям штатов тратить на борьбу с вирусом резервы в $50 млрд. Самые негативные сценарии, построенные Центром по контролю за заболеваниями США (CDC), допускают, что вирусом могут заразиться от 150 до 214 млн американцев (две трети населения страны), а умереть — от 200 тысяч до 1,7 млн. Впрочем, этот сценарий не учитывает принимаемые против распространения эпидемии меры.

Россия пока официально выглядит тихой гаванью — у нас всего 45 заболевших, из них 11 выявлены за последние сутки, а один из них — первый человек, заразившийся коронавирусом не в путешествии, а уже в России. Но в реальность таких низких цифр мало кто верит. Коронавирус может маскироваться под другими диагнозами — например, число заболевших пневмонией в Москве уже в январе 2020 года выросло на 37% к прошлому году (эпидемиологи, впрочем, утверждают, что разница между 5058 и 6921 человек, переболевших за месяц воспалением легких, в масштабах Москвы ни о чем не говорит). Самая обсуждаемая тема в соцсетях — отсутствие массового или хотя бы просто доступного тестирования, даже для тех людей, которые побывали в потенциально опасных странах, и на этом основании — недоверие к адекватности официальной оценки ситуации властями.