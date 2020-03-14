В Польше зарегистрировано уже 84 случая коронавируса 2 14.03.2020, 15:30

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Страна полностью возвращает контроль на границах.

В Польше было зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом объявило министерство здравоохранения страны в субботу утром. В общей сложности число пациентов в стране увеличилось до 84. Два человека умерли, передает tvn24.pl

Три случая подтвердились у молодых людей:

- У всех троих был контакт с зараженным человеком. Это жители Лодзинского воеводства, - сказала пресс-секретарь Лодзинского воеводства Дагмара Залевская. Она добавила, что зараженные люди находятся в больнице в Лодзи, их состояние хорошее.

В пятницу после 21:00 Министерство здравоохранения сообщило о смерти 73-летнего мужчины из Вроцлава. В сообщении отметили, что у него «были сопутствующие заболевания». Этот человек стал второй жертвой нового коронавируса в Польше.

Полный контроль восстановлен на границах Польши

В связи с распространением коронавируса на 10 дней - с возможностью продления до 20 – возобновляется полный контроль на границах Польши. Все граждане, возвращающиеся в страну, будут обязаны пройти карантин, - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в пятницу.

В субботу утром глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик заявил, что правительство организует чартерные рейсы в Польшу с нескольких направлений.

Будет также введен запрет на въезд для иностранцев.