В России посчитали, сколько экономика страны потеряет из-за цен на нефть 2 14.03.2020, 15:59

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Дефицит бюджета будет серьезным.

Дефицит российского бюджета составит 0,9% ВВП вместо ранее ожидавшегося профицита 0,8%. Об этом на заседании Совета Федерации заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Трансляция велась на сайте Совфеда, пишет РБК.

«По нашим оценкам, общий объем баланса бюджета при действующих ценовых параметрах, которые мы оценили по поступлениям нефтегазовых доходов, если мы в этом году планировали профицит на уровне 0,8% ВВП, то при действующих ценовых котировках на энергоресурсы мы получим дефицит в пределах 1% ВВП. По нашим оценкам, это будет около 0,9 п.п.», — заявил министр, подчеркнув, что все расходные обязательства бюджета будут выполнены.