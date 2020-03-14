Ученые выяснили, какие черты личности делают людей более здоровыми 1 14.03.2020, 16:22

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Именно они помогут предотвратить известную болезнь.

Ученые из Университета Женевы (UNIGE) и Университетских больниц Женевы (HUG) обследовали 65 человек пожилого возраста в течение пяти лет и с помощью визуализации мозга и психокогнитивных оценок продемонстрировали, что определенные черты личности могут быть связаны с меньшим риском нейродегенерации. Области мозга, которые имеют тенденцию терять объем и при нормальном старении, и при болезни Альцгеймера, оказались более сохранными у «неудобных» в общении людей, а также у тех, кто в большей степени открыт новому опыту, пишет «Популярная механика».

Работа, опубликованная в журнале Neurobiology of Aging, подчеркивает важность учета личности при психоневрологических расстройствах и прокладывает путь для более точных стратегий предотвращения последствий таких недугов.

Болезнь Альцгеймера — нейродегенеративное заболевание, при котором необратимо разрушаются нейронные сети в определенных структурах мозга. Этот недуг — основная причина деменции у пожилых людей. На сегодня известны некоторые факторы риска, такие как гипертония или диабет, кроме того, активно исследуется потенциальная роль небиологических факторов.

На протяжении нескольких десятилетий специалисты безуспешно пытаются разработать терапевтические вакцины, которые могли бы восстанавливать повреждение головного мозга, вызванное накоплением амилоида — белка, который в больших количествах вреден для центральной нервной системы, — и препятствовать разрушению нейронов. Но можно ли ограничить ущерб, воздействуя на небиологические факторы? Являются ли некоторые люди более защищенными, чем другие, из-за особенностей их личности или образа жизни?

«Между разрушением первых нейронов и появлением первых симптомов проходит от 10 до 12 лет, — говорит руководивший исследованием Пантелеймон Яннакопулос, профессор медицинского факультета UNIGE. — В течение длительного времени мозг способен компенсировать это, активируя альтернативные сети; однако, когда появляются первые клинические признаки, к сожалению, часто уже слишком поздно. Поэтому идентификация ранних биомаркеров необходима для эффективного лечения заболеваний».

Для оценки накопления амилоида и объема мозга участников лонгитюда использовались различные методологии, включая функциональную и структурную визуализацию мозга. Атрофия определенных областей этого органа — один из основных предшественников потери памяти и болезни Альцгеймера. Ученые попытались связать ее с возможными небиологическими детерминантами, такими как личностные особенности, образ жизни или особенности окружающей среды. Чтобы обеспечить статистическую достоверность своей работы, они использовали ограничительную модель для контроля возможных демографических, социально-экономических или психиатрических ошибок.

«Неприятные» люди, которые не боятся конфликтов и демонстрируют определенную антиконформность, как оказалось, имеют лучше защищенный мозг. Эта разница наиболее заметна именно в цепях памяти, которые повреждаются болезнью Альцгеймера.

«Высокий уровень доброжелательности характеризует очень адаптивных личностей, которые хотят прежде всего соответствовать желаниям других, избегать конфликтов и стремиться к сотрудничеству, — отмечает Яннакопулос. — Это отличается от экстраверсии. Вы можете быть очень экстравертны и не очень приятны, как, например, нарциссические личности. Важным определяющим фактором служит отношение к другому: адаптируемся ли мы к другим за свой счет?»

Менее четкий эффект связан с другой личностной чертой — открытостью новому опыту. «Это менее удивительно, так как мы уже знали, что желание учиться и интересоваться окружающим миром защищает от старения мозга», — поясняет Яннакопулос. Однако биологический механизм этой связи пока так же неясен, как и в случае с конформностью.

В будущих исследованиях ученые надеются повторить свои результаты на более обширной выборке, а также понять биологические основы найденных явлений. Необходимо выяснить, как именно полученные результаты можно использовать для профилактики.