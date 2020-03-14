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Мартен Фуркад выиграл гонку в Контиолахти и завершил карьеру

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  • 14.03.2020, 16:48
Мартен Фуркад выиграл гонку в Контиолахти и завершил карьеру
Мартен Фуркад
Фото: Getty Images

Ровно 10 лет назад французский биатлонист там же одержал и первую победу.

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на заключительном этапе сезона в Контиолахти, пишет SportArena.

Для француза сегодняшний пасьют стал последней гонкой в карьере — вчера Фуркад объявил об уходе из спорта.

Примечательно, что свою первую победу в карьере Мартен одержал ровно 10 лет, также выиграв гонку преследования в Контиолахти 14 марта.

Несмотря на первое место в пасьюте, Фуркаду не удалось стать победителем сезона в индивидуальном зачете. Большой хрустальный глобус выиграл Йоханнес Бе, финишировавший сегодня четвертым.

Места на пьедестале почета заняли исключительно французы: вторым гонку завершил Кантен Фийон Майе, третьим — Эмильен Жаклен.


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