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Кто из белорусов сможет въехать в Польшу, несмотря на закрытие границы

  • 14.03.2020, 16:59
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Кто из белорусов сможет въехать в Польшу, несмотря на закрытие границы
Фото: charter97.org

Однако в случае въезда придется отправиться на карантин.

С полуночи 15 марта Польша прекратит пограничное движение на пунктах пропуска с соседними странами, сообщается на cайте польского правительства.

Их смогут пересечь только граждане Польши; иностранцы, которые находятся в браке или являющимися детьми граждан Польши или остаются под постоянным попечительством граждан Польши; иностранцы с Картой поляка; лица, имеющие дипломатический ранг, и члены их семей; иностранцы, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Республики Польша; иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши, то есть иностранцы, которые имеют право работать на тех же условиях, что и граждане Польши, которые имеют разрешение на работу, сезонное разрешение на работу, поручение иностранцу о выполнении работы на территории Республики Польша.

В особо обоснованных случаях, не указанных выше, командир пограничной службы после получения согласия начальника пограничной службы может позволить иностранцу въехать на территорию Республики Польша в режиме, определенном в законе от 12 декабря 2013 года об иностранцах.

Границу закроют пока на 10 дней, но меру могут продлить в зависимости от развития ситуации. Граждане Польши, которые возвращаются в страну, будут отправлены на двухнедельный карантин.

Запрет не коснется грузовых перевозок. Остановка международного авиасообщения также состоится в ночь с 14 на 15 марта.


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