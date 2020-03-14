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The NYT: Американская семья рассказала о жизни в СССР

  • 14.03.2020, 17:16
The NYT: Американская семья рассказала о жизни в СССР

Американское детское автомобильное кресло вызывало у советского человека удивление

Русский таксист, посмотрев на клетчатую прямоугольную коробку, когда мы выходили из дома, начал открывать багажник. «Нет, нет, — воскликнули мы, — это не багаж, это ребенок», говорится в статье, опубликованной в 1960 году американским изданием The New York Times (перевод — inosmi.ru).

Приятно удивленный, он положил в багажник только каркас коляски.

И так русские и реагировали — порой с удивлением, порой с любопытством, а чаще с защитной критикой — на западные методы воспитания рожденного в Америке ребенка.

Восьмимесячный Дэвид хорошо воспринимает холодный континентальный климат и теплую заботу русской няни. Он до такой степени адаптировался, что мы задаемся вопросом: когда он лопочет «да-да», он таким образом говорит «папа» (daddy) по-английски или «да, да» по-русски?

Легкость, с которой мы вынимаем из такси и собираем его коляску-автокресло, вызывает постоянный восторг русских матерей, которым часто приходится таскать своих спеленатых младенцев на руках или катать детей в тяжелых низких колясках, низко ползущих по земле, как игрушечные танки. Удобства западной жизни, правда, не ограничиваются только колясками.

Бумажные подгузники

Бумажные подгузники, которые мы привозим из Стокгольма, теперь воспринимаются с радостью нашей няней, намеревавшейся кипятить и гладить подгузники, как это делают матери в России. Она удивляется, почему мы не пеленаем Дэвида, что является обязанностью двойного назначения: традиционный сковывающий ноги метод пеленания без использования английских булавок должен способствовать формированию прямых ног.

Няня испытывает дискомфорт, когда, оправдывая нашу строгость доктором Споком (Dr. Spock), мы позволяем Дэвиду наплакаться. И все же при виде того, как он умело пьет из чашки и ест с ложки, она критикует методы воспитания ее полуторагодовалого племянника, который сосет кашу и кефир (что-то наподобие йогурта) из бутылочки.

Из копенгагенского магазина дьюти-фри нам привозят американское детское питание. Оно вызывает встревоженные расспросы русских матерей, которые могут купить аналогичные продукты — хотя и в меньшем ассортименте — в местных продуктовых магазинах.

«А все люди, даже богатые, используют уже готовое детское питание?— спросила у нас одна женщина. — Знаете, мы, русские, гордимся тем, что используем свежие продукты, а консервы люди используют, только если они живут в Магадане или у Полярного круга».

Поэтому наши русские друзья трут морковь, добавляют кипяченую воду и делают натуральный морковный сок собственного производства. Но они экономят время иначе. Женщины обычно кормят грудью младенцев до пяти месяцев, а то и дольше, избегая тягот стерилизации бутылочек. Муки кипячения подгузников позволяют русским матерям успешно приучить своих отпрысков к горшку уже к одному году.

Синтетика против меха

Зимний синтетический комбинезон Дэвида вызывает множество комментариев: «А вы уверены, что ребенок не мерзнет?» — спрашивают бабушки, привыкшие кутать своих внуков в тяжелые меховые шубки и шапки. «Ребенку нужно как минимум две шапки», — настойчиво рекомендуют они. Но когда мы достаем наш шведский вельветовый отороченный мехом спальный мешок, мы вызываем лишь восхищение.

При этом обширная коллекция пустышек Дэвида — дань последней западной моде — не вызвала в России никакого удивления. Как не было ничего необычного и в том, что он оказался здесь вопреки беспокойству своих бабушек и дедушек. («А в Москве есть другие американские дети, с которыми он сможет играть?»). Здесь не только более чем достаточно маленьких американских детей для социализации в игре, но к посольству прикреплен врач ВВС, которого можно вызвать на случай простуды, кори, прививок против полиомиелита, оспы и дифтерии. Но на всякий случай мы привезли с собой из Нью-Йорка аспирин для младенцев, шприцы для младенцев и болеутоляющее при прорезывании зубов.

Запас лекарств на несколько лет — это ерунда по сравнению с походами за одеждой, игрушками и всякой всячиной. Мы навсегда врезались в память продавщицам универмага, медсестрам и врачам Красного креста. Предвосхищение нужд ребенка — неблагодарное дело, но походы по магазинам в Америке позволили нам спокойно жить здесь.

Без службы доставки подгузников

На невинные и искренние вопросы друзей: «Есть ли в Москве служба доставки подгузников?» нам пришлось ответить: «Нет». Но мы все равно приобрели тканевые подгузники и пеленки на случай, если бумажные закончатся.

Мы набили чемодан вельветовыми комбинезонами на два и три года, рубашками с длинным рукавом, летними костюмчиками, шапками, футболками трех размеров, запаслись полиэтиленовыми трусиками на пять лет вперед (на тот случай, если одна пара порвется).

Мы взяли с собой пластиковую ванночку и детское сиденье на унитаз (деревянное лучше пластикового, как нам посоветовали, в плане износа), чашками-непроливайками (с обучающими крышечками), складывающуюся терку-мельницу (на случай, если детское питание кончится до того, как прорежутся зубки), носками (эластичными и не сползающими) и многочисленными одеяльцами в коляску, подаренными добрыми родственниками, посчитавшими — вполне обоснованно — что в Москве холоднее, чем в Нью-Йорке.

У друзей, собиравшихся уезжать из Советского Союза, мы купили детскую кроватку, манеж и стол для кормления, а также позаимствовали автоматические качели.

Переоцененные возможности

Собираясь, мы не упустили из виду развлечений для Дэвида и что его бабушки-дедушки будут по нему скучать. Мы, наверное, переоценили способности ребенка в полтора года, но на всякий случай запаслись книжкой с алфавитом, американскими разноцветными кубиками, мячом, игрушками на веревочке и тканевой книжкой, обучающей навыку завязывания шнурков и застегивания пуговиц. Попытки друзей отговорить нас, ссылаясь на то, что любимыми детскими игрушками станет хрупкая домашняя утварь, казались нам слишком разумными.

А для его бабушек и дедушек мы взяли видео-пленку, чтобы записывать первые звуки Дэвида и снимать его на камеру.

Немного больше усилий (хотя и не всегда получая все необходимое, когда ему это требовалось) мы приложили бы к тому, чтобы купить в московском детском универмаге «Детский мир» разные бытовые детские предметы. Он мог бы спать в металлической кроватке с сеткой с одного края и сидеть на латвийских стульях.

Его можно было растить в соответствии с указаниями советского учебника «Мать и дитя» («если вся семья проживает в одной комнате, детская кроватка должна стоять в самом светлом месте комнаты») и кормить в соответствии с предписаниями красочной книги «Детское питание» («ребенок должен съедать каждый день по одной моркови»).


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