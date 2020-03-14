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Белорусскому кинорежиссеру присудили в США «прорывную» премию

  • 14.03.2020, 17:55
Белорусскому кинорежиссеру присудили в США «прорывную» премию
Кадр из фильма «Хрусталь». Источник: loco-films.com

Дарья Жук получила премию за фильм «Хрусталь».

Белорусскому кинорежиссеру Дарье Жук присудили за фильм «Хрусталь» премию Nick Louvel Breakthrough Filmmaker Award. Об этом говорится на сайте премии, пишет «Беларусь и мир».

Поясняется, что она вручается создателям художественных фильмов, «внесшим уникальный вклад в кино своим режиссерским видением, страстью к делу и великодушием».

Реципиент получает грант в 5 тысяч долларов. Он также будет приглашен в знаменитый Линкольн-центр в Нью-Йорке для презентации своей работы.

Как отмечается на сайте, Дарья «старается рассказывать забавные, беззастенчиво запутанные истории о всегда сильных, разнообразных и иногда шокирующих женщинах».

Премия Nick Louvel Breakthrough Filmmaker Award названа именем американского режиссера Ника Лоувела, погибшего в автокатастрофе в возрасте 34 года.

В описании сказано, что она учреждена в партнерстве с IFP Marcie Bloom Fellowship in Film – менторской программой для студентов и выпускников кинематографических учебных заведений.


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