Аналитик: В Беларуси может повториться кризис 2009 года 1 14.03.2020, 18:12

3,026

Белорусские компании уже теряют деньги.

Если вы уже забыли, то напомним, что тот кризис закончился трехкратным ростом курса доллара, бессонными ночами у обменников и гигантской инфляцией.

Что будет с белорусским экономикой на фоне пандемии коронавируса? «Радыё Свобода» объясняет старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

Итак, 12 марта пятерка крупнейших технологических компаний мира (Amazon, Apple, Alphabet, Facebook и Microsoft) потеряли в сумме $ 416,63 миллиарда на фондовых биржах. То, что происходит с экономикой мира во время эпидемии коронавируса, уже называют экономическим кризисом. Разбираемся, как это затронет Беларусь.

Белорусские компании уже теряют деньги

Крупнейшая белорусско-американская ИТ-компания EPAM Systems потеряла более 2 миллиардов долларов во время торгов на фондовых биржах 12 марта, когда рынки падали вследствие расширения коронавируса и его предполагаемого влияния на экономику. Все больше финансовые рынки страдают из-за пандемии. Посмотрим, что будет в такой ситуации с белорусским экономикой.

Напрямую падение мировых фондовых рынков Беларусь не затронет, но это уже «финансовый кризис».

«Рынки обвалились более чем на 20%. Таких падений не было даже во время кризиса 2008 года. Определенные биржи пережили крупнейшее падение за всю историю. Но у Беларуси особая позиция. Такой кризис расширяется через финансовые рынки, капиталы бегут в первую очередь из развивающихся стран, инвесторы продают облигации. Но по Беларуси не ходят инвесторы с чемоданами, поэтому и бежать некому», - объясняет старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

Кризис может прийти в Беларусь из России

Но кризис Беларусь все же затронет - через реальный сектор, и придет он из России, так как это крупнейший экспортный рынок для Беларуси.

«Возникнут трудности у российских предприятий, и они снизят экспорт белорусского продукции. Мы видим снижение российского рубля по отношению к белорусскому. Значит, для россиян наши товары станут дороже. Значит, белорусские предприятия будут меньше зарабатывать, снизится приток валюты в страну», - говорит Вадим Иосуб.

Может повториться кризис 2009 года

Если у Беларуси будет меньше иностранной валюты, будет больше давление на белорусский рубль, а это значит, будет риск девальвации. Подобным образом в Беларуси отразился финансовый кризис 2008 года. 1 января 2009 года доллары в обменниках подорожали на 20,45%.

«Аналогично развивалась ситуация в 2008-2009 годах. Тогда кризис серьезно затронул Россию. В начале 2009 года он дошел до Беларуси, тогда мир уже начал подниматься от кризиса, а к нам это докатилось», - вспоминает Вадим Иосуб.

Но пока рубль не девальвирован, валютная корзина выросла на 0,14%. Сильные волнения российского рубля только сказываются на соотношении белорусского рубля с долларом.