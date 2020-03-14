США создадут газовый хаб в Украине 14.03.2020, 18:32

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Киев будет получать газ через польские терминалы для последующей его транспортировки.

Украина и США договорились о создании газового хаба для американского сжиженного газа (СПГ) на базе украинских подземных хранилищ (ПХГ). Об этом сообщил замглавы министерства энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик в интервью "Интерфакс-Украина".

В рамках этих договоренностей США будут поставлять на хаб в Украине 6-8 млрд куб. м СПГ ежегодно через польские терминалы для последующей его транспортировки в европейские страны.

"Мы уже подписали письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports, Inc. Более того, они готовы были подписать меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам чисто юридически необходимо некоторое время на отработку всех вопросов, чтобы уполномочить соответствующие органы на подписание такого контракта", – сказал Чижик.

Оператором в этом проекте выступят либо "Магистральные газопроводы Украины", либо НАК "Нафтогаз Украины", но, учитывая очень большой геополитический вес проекта, его реализация будет проходить под патронатом президента Украины Владимира Зеленского, отметил замглавы Минэкоэнерго. Он добавил, что речь идет о "беспрецедентном полномасшабном проекте", который позволит усилить энергетическую и геополитическую независимость европейских стран от России, а также будет иметь большой экономический эффект.

"С экономической точки зрения то, о чем мы говорим, означает, что Украина будет не просто хабом, куда газ будет входить, чтобы потом разойтись по Европе. Речь идет о вхождении Украины как государства в капитал всей цепочки: от добычи газа в США до его продажи в Европу", – уточнил замминистра.

По его прогнозам, для запуска проекта в полном объеме необходимо от двух до трех лет, поскольку сегодня остаются ограниченными возможности польской стороны для принятия заявленного объема газа в 6-8 млрд куб м. Чижик добавил, что вопросы участия Польши в этом проекте решаются с США.