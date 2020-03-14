«Баста!»: Белорусские студенты самостоятельно уходят на карантин 1 14.03.2020, 18:28

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Никто не ждет решения властей.

В средней школе №73 Минска ученикам с кашлем разрешили не приходить на занятия и оставаться дома. Несколько классов витебской школы №44 и гимназии №1 на дистанционном домашнем обучении уже с четверга, пишет Telegram-канал "Баста!".

Директор компании "Агентство Деловых Связей" Валентин Лопан, который проводит лекции в БГУ написал, что они сами отказываются с понедельника выходить на занятия. "Мои студенты сообщили, что самостоятельно, по собственной воле уходят на карантин на неделю", - пишет он.

Часть сотрудников EPAM отправили на "удаленку" с конца этой недели.

Достойные примеры для подражания.