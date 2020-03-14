Синоптики рассказали о погоде на воскресенье 14.03.2020, 18:59

Ночью возможен кратковременный снег.

В воскресенье 15 марта температура воздуха минимальная ночью от -4 до -9°С, максимальная днем от -1°С на северо-востоке до +7°С на юго-западе Беларуси, сообщает Белгидромет.

Ожидается переменная облачность. Ночью возможен кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, в ночные часы порывистый, на востоке возможен сильный порывистый, до 15-20 м/с.