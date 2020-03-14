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Определены потенциальные мишени иммунного ответа на коронавирус

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  • 14.03.2020, 19:11
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Определены потенциальные мишени иммунного ответа на коронавирус

Это поможет в разработке вакцины.

Ученые из Института иммунологии Ла-Хойя с помощью коллег из Института Крейга Вагнера впервые определили возможные мишени иммунного ответа на коронавирус SARS-Cov-2. Как сообщает Naked science, участки антигенов нового коронавируса имеют большую степень сходства с аналогичными участками у вируса SARS-Cov, который вызывает атипичную пневмонию. Это может помочь тем, кто занимается разработкой вакцины против нового вируса, пишет "Зеркало недели. Украина".

Когда иммунная система человека сталкивается с вирусами или бактериями, она сосредотачивается на небольших участках чужеродных антигенов, которые называются эпитопами. По ним "захватчиков" распознают Т- и В-лимфоциты и к ним присоединяются антитела. Наличие полной карты вирусных эпитопов и их иммуногенности (способности вызвать иммунный ответ) важно для специалистов, которые занимаются разработкой и улучшением вакцин.

На данный момент, кроме SARS-Cov-2, в человеческой популяции циркулируют еще четыре коронавирусных штамма. Они, как правило, не вызывают тяжелых болезней, и все вместе ответственны примерно за четверть сезонных простуд. Каждые несколько лет появляется новый вирус, который вызывает более тяжелые заболевания. Так было в 2002-2003 годах, в 2015 году и происходит теперь.

В ходе нового исследования ученые воспользовались данными базы IEDB, которая содержит более 600 тысяч известных эпитопов для 3600 различных вирусов, а также информацию из базы Virus Pathogen Resource. Ученые проанализировали известные эпитопы штамма SARS-CoV и сопоставили их с аналогичными участками антигенов SARS-CoV-2.

"Мы смогли сопоставить 10 В-клеточных эпитопов с новым коронавирусом, и благодаря общей высокой степени сходства [антигенных] последовательностей между SARS-CoV и SARS-CoV-2, существует высокая вероятность того, что в этих двух штаммах одни и те же области являются иммунодоминантными", — комментирует один из авторов исследования Альба Грифони.

Пять сходных эпитопов были найдены в отростках "короны" вируса, три – в вирусном нуклеокапсиде, а еще два – в белковой оболочке. Кроме того, в шиповидных отростках и нуклеокапсиде ученые обнаружили 17 сходных Т-клеточных эпитопов.

Ученые отмечают, что наличие сходных эпитопов у двух штаммов коронавируса является обнадеживающей информацией для тех, кто создает вакцину.


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