«Не думаю, что в Беларуси что-то поменялось со времен Чернобыля» 3 14.03.2020, 19:22

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Белоруска из Чехии рассказала, как в европейской стране борются с коронавирусом.

Борисовчанка Пелагея, которая вот уже более десяти лет живет в Чехии, поделилась с ex-press.by своими впечатлениями о мерах, принимаемых в этой стране по борьбе с распространением короновируса.

Италия, где зарегистрирована самая серьезная в Европе вспышка короновируса, совсем недалеко от Чехии. От границы до границы всего лишь несколько сот километров по территории Австрии.

Во время начала эпидемии многие чешские семьи с детьми традиционно отправились на лыжные курорты Северной Италии. Возможно, поэтому власти Чехии опасаются повторения «итальянского сценария». Там, судя по официальным данным, смертность от этой инфекции даже выше, чем в Китае.

В Чехии первый случай инфицирования короновирусом выявлен 1 марта, а уже с 12 марта объявлено чрезвычайное положение. Запрещен въезд в Чешскую республику иностранцам из 15 наиболее рискованных стран.

Первоначально кафе и рестораны должны были закрываться в 8 часов вечера, но уже сегодня заведения общественного питания вообще не открываются, а могут только развозить еду. Столовые будут работать только в больницах и на предприятиях.

Общественный транспорт, поезда и автобусы периодически дезинфицируются. В метро появились дозаторы для дезинфекции рук. Чехам рекомендовано сократить до минимума поездки по стране.

Для того, чтобы ограничить контакты водителя, доступ на переднюю площадку закрыт.

После объявления чрезвычайного положения полки продовольственных магазинов заметно прорежены покупателями, делающими запасы.

Служба доставки продуктов на дом работает сейчас с большой нагрузкой, поэтому выполнение заказа сейчас гарантируется лишь на третий день, причем только по безналичному расчету.

Большой спрос на туалетную бумагу и пиво.

В коляске у покупателя в центре — два ящика пива.

Ограничения наложены также на посещение развлекательных заведений, спортивных залов, соляриев, оздоровительных центров, спортивных площадок и бассейнов.

С пятницы, 13 марта, правительство запретило все мероприятия с посещаемостью более 30 человек одновременно.

С 10 марта на карантин ушли школьники. Пока неясно, сколько продлится карантин, и как ученики будут отрабатывать пропущенные дни. Но и здесь в срочном порядке, похоже, нашли решение. По телевидению начнут транслировать видеоуроки по школьной программе, а многие издательства бесплатно открыли доступ к электронным версиям учебников. Детские сады принимают решение сами, но большинство работает.

С шести утра субботы 14-го марта до шести утра 24-го марта закрыты уже все торговые центры, магазины, сервисы и места общественного питания.

Исключение составляют: продуктовые магазины; магазины вычислительной и телекоммуникационной техники, потребительской электроники и хозяйственных изделий; заправки; магазины гигиенических товаров, косметики и бытовой химии; аптеки и точки выдачи медицинских средств; магазины оптики и точек выдачи очков и линз; зоомагазины; табачные киоски; газетные киоски; почтовые отделения; прачечные и химчистки; места продажи еды на вынос; интернет-магазины и другие дистанционные магазины.

Чешская почта бросила каждому в почтовый ящик рекомендации по надлежащему поведению от министра здравоохранения и главного эпидемиолога страны.

Жителям Чехии не надо брать направление от врача, чтобы провериться на короновирус.

Правда, если направления нет, за анализ придется платить. Медики приедут к вам домой, хотя нет гарантии, что именно в тот день, когда вы попросили об этом.

— В итоге есть стойкое ощущение, что правительство страны всерьез восприняло вызов и принимает все возможные меры для локализации очагов инфекции, — сказала журналисту Пелагея.

— Хотя уже понятно, что безболезненно для экономики Чехии это не пройдет. Особенно в уязвимом положении оказался малый бизнес и туристическая сфера.

В Чехии на сегодняшний день выявлено 150 случаев заражение короновируса, в Беларуси почти в шесть раз меньше.

— Честно говоря, я не верю в цифры по Беларуси,— призналась наша землячка. —Трудно поверить, что в стране, имеющей столь тесные связи с Китаем, что даже информационные экраны в аэропорту дублируются иероглифами, столь малое число инфицированных. Не думаю, что в Беларуси что-то поменялось со времен Чернобыля, когда масштабы трагедии всячески замалчивались.