Обнуление путинского режима происходит на наших глазах 5 Андрей Зубов

14.03.2020, 19:35

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Конституционная реформа — симптом слабости.

Март 2014. "Крым возвращается в свою гавань". Бодрый, помолодевший, волевой Путин на Красной площади объявляет о великом свершении. Народ теряет голову от счастья. Тех немногих, кто не боится публично сказать, что совершается тяжкое преступление, чураются как зачумленных. Слава Путина беспредельна, его рейтинг зашкаливает. Так было шесть лет назад.

Но от безумной любви до яростной ненависти действительно один шаг. Правда этот шаг длиною в шесть лет. Все планы того, великолепного марта развеялись как утренний туман. Украина не возвращена в орбиту России, а всё ближе соединяется с Евросоюзом и НАТО, тяжкие санкции обрушили народное хозяйство нашей страны, гонка вооружения сожрала все неразворованные деньги и нищета вошла в дома многих россиян, обернулась больницами без оборудования и врачей, школами без учителей, поселками без канализации и газа, полями, заросшими мелколесьем и борщевиками... Повышение пенсионного возраста и налогов завершило этот печальный путь из ликования марта 2014 в тошнотворный март 2020-го.

Угрюмо, злобно смотрят граждане РФ на нынешние эксперименты заметно постаревшего Путина с Конституцией. Их детали понимают немногие, но то, что это - новый обман, новый грабеж, теперь уже не пенсионных лет, а гражданских и политических прав - чувствуют почти все. И все понимают, что абсолютная власть Путина нужна не стране, а только ему самому и тем немногим, кто под его "крышей" занимается невозбранным ограблением народа России, кто сокровища русской земли, убивая и обезображивая ее, превращает в авуары в заморских банках, в роскошную движимость и недвижимость, соперничая с арабскими шейхами, африканскими диктаторами, китайскими "народными избранниками".

Что бы ни утверждал ВЦИОМ, теперь зашкаливает злость и ненависть к Путину и его режиму. От той любви не по разуму 2014 года не осталось и следа. Напротив, одна страсть перешла в другую изменив знак, но не градус напряжения. Так часто бывает.

Именно поэтому Путин невероятно спешит с конституционными изменениями. Обратить ненависть снова в любовь, вернуть на двор март 2014 он не может, да и никто не может. Та вода в реке давно утекла. Но он может попытаться заменить любовь "брачным контрактом" - оговорить свои права конституционно. Это он и делает.

Если нет той любви народной, которая дает ему абсолютную власть и доверие так называемой "элиты", то эту абсолютную власть можно прописать в Конституции и это доверие превратить в закон незыблемой властной вертикали.

Можно, только толку что? Путин, сам нарушивший все мыслимые законы, сам, уже в сентябре 2007 изнасиловавший Конституцию, объявив о рокировке с Медведевым, фальсифицировавший думские выборы декабря 2007 и президентские - марта 2008 и дальше - больше; Путин, поправший международное право в 2014, глумящийся над Советом Безопасности ООН при принятии резолюций по Сирии, Путин, убивающий своих врагов по всему миру, от стен Кремля до английского Солсбери, этот ли Путин может надеяться, что навязанные им поправки будет соблюдать "элита", уважать мировое сообщество, примет народ России? - Невероятная, продиктованная безысходностью, наивность этого злого и циничного политика.

Конституционная реформа - симптом слабости, а не знаменье политической силы. Силы ушли, растраченные на бои под Иловайском, на штурм Дебальцева, на бомбежки Алеппо и Идлиба, на бесчисленные вето в Совбезе, на вранье о Боинге МН-17... Всё превратилось в прах, разметаемый ветром, в прошлогодние листья, под холодным мартовским дождем.

Триумф принятия конституционных поправок обеими палатами кукольного парламента, мгновенное их одобрение всеми субъектами давно не существующей федерации, речь по бумажке старенькой дамы-космонавта, постыдная капитуляция сооснователя Яблока - Лукина. - Всё это не свидетельство силы, а замарывание в соучастии.

Потому что не Конституцию поправляет Путин, а просто-напросто грубо нарушает 278 статью УК РФ: "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти". Вспомним короткий текст этой статьи:

"Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет".

Сам дух Конституции, да и буква ее говорит о регулярной сменяемости власти, о разделении властей, о суверенитете народа, о независимости судей, о независимости местного самоуправления от исполнительной власти. Уже не менее 12 лет Путин фактически попирает все эти конституционные принципы, а теперь решил, страшась возмездия от руки суверенного народа и смещения по воле им же взлелеянной "элиты", уничтожить сами эти принципы, изменив конституционные нормы.

Скорее всего, ему это удастся. Конституционный Суд подобно палатам парламента и субъектам проголосует "ДА". Очень бы хотелось видеть "особое мнение" судьи Арановского, и еще кого-то из судей. Но решатся ли?

Однако, победа эта станет Пирровой. Как бы ни обустроилось "народное волеизъявление" 22 апреля, любви к Путину, доверия к нему оно не увеличит. Увеличит только ненависть. Лакеи, сгоняющие на голосование, лакеи, подчищающие результаты, сами того не желая, постараются именно в этом.

А управлять народом, который тебя ненавидит и презирает не смог еще ни один самодержец, также как брачный контракт не заставит разлюбившую женщину жить с мужчиной, много раз ее обманувшим, обокравшим и над ней издевавшимся.

Когда наступит развязка? Через несколько недель или через несколько лет? - Не знаю. Но, что она наступит - уверен. И тогда статья 278 УК РФ вступит в свои права. И не только в отношении инициатора конституционных реформ, но и в отношении всех тех, кто обладая властью для одобрения или отвержения узурпации, одобрил ее своим голосом в Думе, Совфеде, региональных парламентах, признал законной в Конституционном Суде. Не один "национальный лидер", но весь лживый, чекистский, воровской режим предстанет перед судом.

Обнуление путинского режима происходит на наших глазах. Развязка близка.

Андрей Зубов, "Главред"