Беларусь входит в тройку главных торговых партнеров Крыма 4 14.03.2020, 19:45

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Минск экспортирует товары на оккупированный полуостров.

Беларусь входит в тройку лидеров по торговле с оккупированным Крымом. Об этом сообщила журналистам руководитель так называемого управления Федеральной службы госстатистики оккупированного Крыма и Севастополю Ольга Балдина, пишет news-front.info.

— Внешнеторговый оборот составил за девять месяцев более 70 млн долларов. Экспорт составил 24 млн долларов, а импорт — 46,2 млн долларов, — рассказала Балдина. — Мы ввозим прежде всего продовольствие, металлы, товары машиностроения, транспортные средства. Откуда привозим? Наши поставщики: Украина, Италия, Беларусь, Армения и Турция.