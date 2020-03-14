Удобрения снизят «урожайность» бюджета 2 Вадим Сикорский

14.03.2020, 20:18

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В калийной отрасли не все радужно.

Доходы от экспорта белорусских удобрений в 2020 году могут сократиться. Это касается как калийных, так и азотных веществ.

«Гродно Азот» определился с предполагаемым подрядчиком строительства нового азотного комплекса. Опасения, что сложный технический проект снова доверят китайским компаниям и может повториться история с вводом в эксплуатацию проектов на Светлогорском ЦКК и Добрушской бумажной фабрике, не подтвердились. Для продолжения переговоров выбрана итальянская TECNIMONT S. p. A.

«Гродно Азот» выбрал итальянцев

Процедуру переговоров по выбору генерального подрядчика предприятие проводило в течение всего прошлого года. Комплекты документов для переговоров получили пять участников, в том числе три китайских предприятия — CITIC, CMIC, COMPLANT, корейская Samsung и собственно итальянский победитель. Как сообщается на сайте «Гродно Азота», по результатам рассмотрения предложений претендентов и проведения очных переговоров решением конкурсной комиссии предложения китайских и корейской компаний были отклонены как не соответствующие требованиям документации для переговоров.

TECNIMONT пока также нельзя назвать победителем в полном смысле слова. Компания допущена к процедуре улучшения предложения. Теперь с ней будут продолжаться работы по заключению контракта, в частности по оптимизации предложения. Вероятно, за словами об оптимизации скрывается желание белорусского предприятия снизить стоимость и без того очень дорогого проекта.

В пользу TECNIMONT сыграло наличие у нее опыта аналогичных работ на территории России. К тому же в технико-коммерческом предложении компания представила индикативные условия получения кредитных ресурсов от европейских банков. Вопрос финансирования проекта остается открытым. Ранее стоимость строительства азотного комплекса оценивалась в 1,1—1,3 млрд долларов. Предполагалось, что около 250 млн долларов сможет вложить само предприятие. На остальную сумму обсуждалось привлечение российских или китайских кредитов. Поиском финансирования занимался даже сам президент. На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Александр Лукашенко предлагал, чтобы возможность участия в проекте рассмотрела азербайджанская государственная нефтяная компания. Если итальянцы способны привести за собой европейские банки с выгодными кредитами, то это могло стать сильным козырем в их пользу в таком контексте.

«Гродно Азот» сообщил также, что предполагаемый подрядчик имеет самое низкое значение общего удельного энергопотребления комплекса по сравнению с остальными претендентами. Постоянные газовые споры с Россией повышают значение энергоэффективности. Кроме того, итальянцы гарантировали пятипроцентный рост мощности производства аммиака и карбамида без увеличения капитальных затрат на реализацию проекта. Упоминается и оборудование проверенных производителей.

Официальный старт проекту был дан еще в мае 2018 года. Тогда президент Беларуси провел совещание, на котором обсуждались возможные варианты развития «Гродно Азота». Выбирали между углубленной модернизацией и строительством нового азотного комплекса. В итоге было принято решение реализовать оба варианта. Мощность нового комплекса составит 1,25 млн т азотных удобрений в год. Ранее предполагалось, что он будет запущен в 2025 году, онако точные сроки будут названы только после подписания контракта с генподрядчиком.

В прошлом феврале «Гродно Азот» уже реализовал один серьезный проект: был введен в эксплуатацию цех по производству карбамидно-аммиачной смеси (КАС). Он строился с июля 2015 года на базе решения Thyssen Krupp. Мощность нового цеха — 1200 т в сутки. Стоимость проекта составила 220 млн рублей. Производство КАС на предприятии должно вырасти до 1,2 млн т в год.

Судя по всему, именно новый цех внес решающий вклад в производственные показатели прошлого года. Результаты за весь год «Гродно Азот» пока не обнародовал, но в январе — ноябре производство азотных удобрений увеличилось на 7,7 %, до 768,86 тыс. т в пересчете на азот, выпуск КАС увеличился на 65,3 %, до 1,15 млн т. В целом же в стоимостном выражении объем выпуска товарной продукции по предприятию за январь — ноябрь сократился на 3,1 %, до 1,487 млрд рублей.

Решение о строительстве нового азотного комплекса принималось на фоне улучшения конъюнктуры на мировом рынке удобрений, однако с того времени ситуация изменилась. Можно говорить о новом цикле снижения стоимости удобрений.

Удобрения подешевеют, а газ подорожает?

По оценке IFA, в 2019 году мировой спрос на NPK должен был вырасти на 0,9 %, до 190,5 млн т в пересчете на действующие вещества. В 2020 году он ускорит темпы роста до 1,3 %, а общий спрос составит 192,9 млн т. Потребуется 108,1 млн т азота, 46,5 млн т оксида фосфора и 38,3 млн т оксида калия.

По оценке организации, спрос непосредственно на удобрения в 2019 году должен был сократиться на 0,3 %, до 183 млн т в пересчете на действующее вещество. При этом предложение составило 254 млн т, что на 1,2 % больше, чем в 2018-м.

В 2020 году ожидается рост спроса на удобрения в 1,9 %. По азотным удобрениям предложение в 2020 году составит 157,6 млн т действующего вещества, а спрос — 146,8 млн т. При этом ожидается увеличение производственных мощностей по выпуску азотных удобрений.

Снижение спроса отразилось и на статистике белорусского экспорта азотных удобрений. В январе — ноябре прошлого года он снизился на 8,1 %, до 302,6 тыс. т в пересчете на азот. В стоимостном выражении экспорт сократился на 13,1 %, до 169,5 млн долларов. Снизились экспортные цены, причем во второй половине года.

Среди позитивных тенденций можно отметить рост экспорта на рынки стран ЕС после серьезных провалов в 2017 и 2018 годах. Поставки в страны ЕС увеличились в 2,6 раза, до 179,9 тыс. т, на 87,1 млн долларов, что в 2,5 больше, чем в 2018 году. Экспорт в Украину вырос на 1,8 %, до 81,5 тыс. т, на 60,15 млн долларов (+7,8 %).

В любом случае, пока комплекс будет построен, ситуация на мировом рынке изменится не раз. При этом сегодня нельзя даже предположить, сколько будет стоить сырье для «Гродно Азота» — природный газ. Ожидается, что в 2025 году в ЕАЭС должны заработать единые рынки энергоресурсов, в том числе и газа. Однако на сегодняшний день страны-участницы не договорились о принципах формирования тарифов на поставки голубого топлива. Ожидалось, что и к 2020 году Беларусь и Россия подойдут с долгосрочным соглашением о поставках газа на период до начала работы единого рынка в рамках ЕАЭС. Однако этого не случилось. Контракт на поставки газа продлен только до конца года. Цена должна остаться на уровне 2019-го, но пока официально соответствующий протокол не подписан. Какими будут условия в следующем году, не скажет никто. Россия явно возлагает надежды на запуск «Северного потока — 2», который предоставит ей возможность снабжать потребителей ЕС в обход транзитных стран. Однако США препятствуют этому проекту, вводя санкции против компаний, строящих трубопровод, и угрожая новыми ограничениями, вплоть до санкций против потребителей.

Пока же «Гродно Азот» получает газ по одной из самых низких цен для промышленных потребителей. Постановлением МАРТ на этот год цена определена в 316,27 рубля за тысячу кубометров при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб. м и курсе доллара в 2,1085 рубля. Для сравнения: стандартная цена составляет 555,21 рубля за тысячу кубометров.

Калийный рост — под вопросом

В калийной отрасли также не все радужно. В январе «Беларуськалий» произвел первый хлорид калия из руды, добытой на Петриковском месторождении. Выход его на полную мощность будет происходить в течение ближайших лет. Главное, чтобы для удобрений был сбыт. Пока Белорусская калийная компания не смогла подписать контракт с китайскими потребителями, так как, имея большие запасы удобрений, те заняли выжидательную позицию. Теперь же ситуация усугубляется эпидемией коронавируса, которая уже негативно сказывается на китайской экономике за счет снижения потребления, количества поездок, промышленного производства.

С Индией был подписан контракт только на полгода со снижением цены на 10 долларов, до 280 долларов за тонну CFR. Впрочем, на пресс-конференции в Минске посол Индии Сангита Багадур выразила надежду, что контракт будет продлен в марте на тех же условиях.

По итогам января — ноября 2019 года Беларусь экспортировала 5,83 млн т калийных удобрений в пересчете на действующее вещество. Поставки сократились на 3,3 %; в стоимостном выражении они выросли на 6 %, до 2,6 млрд долларов. Средняя цена экспорта была на 9,6 % выше 2018 года. Однако в целом по году разница будет явно больше.

В январе — ноябре больше всего калийных удобрений было поставлено в Бразилию: в стоимостном выражении поставки достигли почти 530 млн долларов. В Китай было поставлено удобрений на 355,5 млн долларов. Третьим рынком для белорусского калия остается Индия с поставками на 334 млн долларов.

В первой десятке экспортных рынков в этом году также Индонезия (164,3 млн долларов), США (117,8 млн), Польша (102,37 млн), Бангладеш (102 млн), Норвегия (77,8 млн), Малайзия (76,6 млн) и Вьетнам (65,75 млн долларов).

в 2020 году IFA ожидает роста мощностей по производству калийных удобрений. Они должны увеличиться на 5 %, до 63 млн т действующего вещества. Предложение калия достигнет 52 млн т действующего вещества.

Предполагается, что после снижения спроса на 1,1% в 2019 году в 2020-м он вырастет на 3,4 %, до 44,3 млн т действующего вещества. Ассоциация ожидает, что в ближайшие годы превышение предложения над спросом увеличится за счет новых проектов в России и нашей стране.

В целом в 2020 году Беларуси, вероятно, придется столкнуться со снижением доходов от экспорта удобрений.

Вадим Сикорский, «Белорусы и рынок»