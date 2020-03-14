БАТЭ обыграл минское «Динамо» в матче с пятью голами

БАТЭ обыграл минское «Динамо» в матче с пятью голами1
- 14.03.2020, 20:34
- 1,094
Борисовская команда вышла в полуфинал Кубка Беларуси по футболу.
В ответном матче 1/4 финала Кубка Беларуси БАТЭ дома обыграл минское "Динамо" — 3:2, пишет "Прессбол".
БАТЭ — ДИНАМО Мн — 3:2
Борисов. 14 марта. "Борисов-Арена". 18.30.
Судьи — С.Цинкевич (Осиповичи), В.Малютин, Е.Романов (оба — Могилев).
БАТЭ: Чичкан — Филипович, Копитович, Филипенко, Настич, Драгун, Бага, Стасевич (к) (Бессмертный, 89), Милич (Нехайчик, 67), Виллюмссон, Сарока (Скавыш, 74).
Запасные: Свирский, Яблонский, Березкин, Бессмертный, Волков.
ДИНАМО Мн: Руденок, Швецов, Динга, Павловски, Шикавка (Билоног, 68), Данило, Ким Чжу Ен (Бахар, 54), Климович (Бородин, 86), Риос, Олехнович (к), Сухоцкий.
Запасные: Шпаковский, Чиж, Бручич, Родионов.
ГОЛЫ: 0:1 — Риос (10, пас — Шикавка). 1:1 — Бага (21, пас — Милич). 1:2 — Риос (43, пас — Данило). 2:2 — Филипенко (45+1, пас — Стасевич). 3:2 — Скавыш (84).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Риос (17), Филипович (18), Копитович (65), Бага (78) — Олехнович (70), Гуренко (73), Сухоцкий (75).
Первый матч — 2:1.
Ранее в полуфинал пробились "Славия" и "Шахтер". Четвертым полуфиналистом станет победитель пары "Ислочь" — "Динамо" Брест.