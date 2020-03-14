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БАТЭ обыграл минское «Динамо» в матче с пятью голами

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  • 14.03.2020, 20:34
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БАТЭ обыграл минское «Динамо» в матче с пятью голами

Борисовская команда вышла в полуфинал Кубка Беларуси по футболу.

В ответном матче 1/4 финала Кубка Беларуси БАТЭ дома обыграл минское "Динамо" — 3:2, пишет "Прессбол".

БАТЭ — ДИНАМО Мн — 3:2

Борисов. 14 марта. "Борисов-Арена". 18.30.

Судьи — С.Цинкевич (Осиповичи), В.Малютин, Е.Романов (оба — Могилев).

БАТЭ: Чичкан — Филипович, Копитович, Филипенко, Настич, Драгун, Бага, Стасевич (к) (Бессмертный, 89), Милич (Нехайчик, 67), Виллюмссон, Сарока (Скавыш, 74).

Запасные: Свирский, Яблонский, Березкин, Бессмертный, Волков.

ДИНАМО Мн: Руденок, Швецов, Динга, Павловски, Шикавка (Билоног, 68), Данило, Ким Чжу Ен (Бахар, 54), Климович (Бородин, 86), Риос, Олехнович (к), Сухоцкий.

Запасные: Шпаковский, Чиж, Бручич, Родионов.

ГОЛЫ: 0:1 — Риос (10, пас — Шикавка). 1:1 — Бага (21, пас — Милич). 1:2 — Риос (43, пас — Данило). 2:2 — Филипенко (45+1, пас — Стасевич). 3:2 — Скавыш (84).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Риос (17), Филипович (18), Копитович (65), Бага (78) — Олехнович (70), Гуренко (73), Сухоцкий (75).

Первый матч — 2:1.

Ранее в полуфинал пробились "Славия" и "Шахтер". Четвертым полуфиналистом станет победитель пары "Ислочь" — "Динамо" Брест.


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