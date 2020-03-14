В Москве в отделе полиции избили российского правозащитника Льва Пономорева 3 14.03.2020, 21:10

1,592

Лев Пономарев

Он протестовал против против политических репрессий в РФ.

В Москве в отделе полиции избит 78-летний российский правозащитник Лев Пономарев, сообщает "Радио Свобода".

Ранее сообщалось, что десятки человек задержаны у здания ФСБ в центре Москвы, где проходят одиночные пикеты против политических репрессий. Об этом сообщало "ОВД-Инфо". Среди задержанных – правозащитник Лев Пономарев и оппозиционер Сергей Удальцов. Как сообщил в социальных сетях политик Дмитрий Гудков, в Таганском ОВД против Пономарева и других гражданских активистов применили меры физического воздействия. Движение "За права человека", лидером которого является Пономарев, намерено добиваться расследования случившегося и наказания неправомерно применявших силу сотрудников правоохранительных органов.

Активисты планировали окружить здание ФСБ, выстроившись вокруг него на расстоянии вытянутой руки. Один из организаторов субботней акции Ольга Мирясова в разговоре с газетой "Коммерсантъ" назвала протест возле Лубянки "отсылкой к акции 1989 года". Тогда москвичи в День политзаключенного 30 октября окружили здание КГБ живой цепью.

По словам очевидцев, полиция начала отправлять участников в автозаки сразу после начала пикетов. Сейчас задержанных развезли по отделениям полиции. В чем их обвиняют – пока не сообщается.