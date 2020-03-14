закрыть
14 марта 2020, суббота, 21:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Трамп сделал тест на коронавирус

  • 14.03.2020, 21:23
Трамп сделал тест на коронавирус

На пресс-конференции с президентом США температуру измеряли даже журналистам.

Президент CША Дональд Трамп прошел тест на коронавирус, заявив в субботу о том, что у него «абсолютно нормальная» температура. Это произошло во время пресс-конференции по поводу ситуации с коронавирусом, которая состоялась сегодня днем в Белом доме, пишет «Голос Америки».

После того, как представители администрации пошли на беспрецедентные меры, измерив температуру у журналистов, прибывших на пресс-конференцию, Трамп заявил, что он прошел тест на вирус вечером в пятницу, добавив, что результаты анализов станут известны «через день или два».

Президент сообщил, что его администрация распространила запрет на полеты в США из Ирландии и Великобритании. Запрет вступит в силу в ночь с воскресенья на понедельник.

Энтони Фауси, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, сообщил журналистам, что в субботу в США было зарегистрировано 2226 случаев заражения новым коронавирусом, уточнив, что вспышка еще не достигла своего пика.

По словам Фауси, действия президента Трампа, объявившего в пятницу общенациональное чрезвычайное положение, означает, что теперь «все готово» для ускорения темпов тестирования для сдерживания вспышки коронавируса на территории США.


популярное за неделю

Мнение

Он допрыгается
Он допрыгается Ольга Майорова
Дзве тысячы дваццаць. Прыйшоў год свабоды
Дзве тысячы дваццаць. Прыйшоў год свабоды Алесь Круткін
Власть с пустой канистрой
Власть с пустой канистрой Владимир Халип
Колхозные дезинфекторы
Колхозные дезинфекторы Ирина Халип