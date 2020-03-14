Белорусские тюрьмы закрыли на карантин 14.03.2020, 21:34

Свидания c осужденными запрещены.

Белорусские тюрьмы до 6 апреля закрыли на карантин: свидания запрещены, но разрешены дополнительные 10-килограммовые передачи с фруктами, овощами и витаминами, сообщает «Радыё Свабода».

«Вчера мне позвонил сын, он отбывает наказание в исправительной колонии № 22 в Ивацевичах. Сказал, что до 6 апреля все свидании - краткосрочные и долгосрочные, запрещены из-за карантина», - сообщилаактивистка движения «Матери 328» Лиана Шуба.

Аналогичная ситуация сложилась и в колонии № 15 в Могилеве и других учреждениях системы Департамента исполнения наказаний.

Свидания запрещены и в гомельском СИЗО-3. Об этом сообщили родственники тех, кто находится под следствием. На СИЗО-3 расположено оповещение о возможности дополнительных передач 10 килограммов с фруктами, овощами и витаминами.