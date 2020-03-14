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В Румынии коронавирус помог утвердить новое правительство

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  • 14.03.2020, 22:08
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В Румынии коронавирус помог утвердить новое правительство

Оппозиция и правящая партия пошли на компромисс.

Румынские депутаты утвердили новое правительство во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном, отложив политические разногласия, чтобы дать ему полномочия противостоять распространению коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Оппозиционные силы выразили недоверие идентичному составу правительства в прошлом месяце.

Срочность утверждения нового кабинета министров стала острой днем ранее, когда Орбан и ряд его министров самоизолировались на карантин после контакта с членами партии, в которых обнаружили коронавирус.

Хотя наличие вируса у самого Орбана и его министров не подтвердили, они оставались в изоляции.

"Румынии нужен стабильное правительство со всеми доступными правовыми инструментами для борьбы с непредсказуемой эволюцией коронавируса", - сказал Орбан в электронном письме. "Вскоре будет одобрен план борьбы со всеми экономическими рисками, которые вызвал вирус".

Сейчас в стране есть 99 подтвержденных случаев коронавируса. Хотя чиновники закрыли школы и прекратили рейсы из Италии, наибольшую обеспокоенность вызывает то, что более миллиона румын, проживающих там, могут вернуться домой на Пасху.

Законодатели голосовали небольшими группами и опрашивали кандидатов в министры через телефонную конференцию.

Хотя властная Либеральная партия настаивала на проведении досрочных выборов, она отказалась от этого плана после обострения вспышки коронавируса. Сейчас она планирует оставаться у власти до плановых всеобщих выборов осенью.


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