Как белорусы зарубежья переживают пандемию? 14.03.2020, 22:24

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Женщина в маске в Венеции. Фото: MANUEL SILVESTRI / Reuters / Forum

В Беларуси карантин пока не введен.

Коронавирус продолжает оставаться главной новостью в мире. Страны-соседки Беларуси закрывают границы. В Беларуси карантин пока не введен. Как белорусы, живущие за рубежом, реагируют на коронавирус и новости, с ним связанные? Об этом в материале «Белсата».

Кристина (имя изменено по просьбе героини), живет в Лондоне

По официальным данным, в Великобритании 10 тысяч человек заражены коронавирусом. Трудно сказать, как это сказывается на жизни. Точно стало меньше людей на улицах. И слава богу! (Смеется). А так – поезда ходят, школы работают. В моем университете у одного из студентов, который живет в общежитии, нашли коронавирус. И даже тогда карантин не объявили, он и все, кто с ним общался, самоизолировались.

Всех просят работать из дома. Я так сделать не могу, поэтому езжу каждый день на работу. Возможно, со следующей недели всем скажут, что надо перейти на домашний офис.

Значительно меньше стало туристов, что очень приятно. Даже в метро почти всегда можно присесть! Люди много говорят про коронавирус. Но не было никаких официальных объявлений от правительства. Например, в Ирландии закрыли все школы на карантин, и они понимают, что лучше сидеть дома. Я вышла с работы сегодня и увидела сотни людей, которые сидят в барах или рядом и пьют пиво.

В магазинах все скупают: бакалею, туалетную бумагу, каши быстрого приготовления. Мне такой подход непонятен.

Кажется, что вся паника в СМИ. Вроде как они сами раздули панику, когда можно было просто давать адекватные советы, что можно и нельзя делать. Например, писать о мытье рук, контактах с другими людьми. А теперь, когда все приняло действительно жесткий оборот, играют на контрастах.

Иван Молибошко, живет в Пьяченца на севере Италии

Паника была две недели назад, и когда только начался карантин. Вот тогда закупались продуктами как сумасшедшие. Но теперь все в порядке. Все продукты, лекарства без проблем продаются в любом магазине. Молодые итальянцы даже помогают людям пожилого возраста: предлагают бесплатно сходить в магазин, чтобы те не выходили из дома.

Реагируют по-разному. Были и такие, кто крутили носами и говорили: «Ерунда этот ваш коронавирус!». Но проблема не в самом заболевании, а в том, что для всех больных мест не хватает, не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. Поэтому мы и должны находиться в доме: чтобы не передавать вирус, не попасть в больницу и, как следствие, чтобы всем хватило мест.

Иван Молибошко. Фото: собственный архив

Сейчас мы ждем поставки аппаратов для искусственной вентиляции легких из Китая, так как там уже пик эпидемии пошел на спад, и слава богу. А Италии жизненно необходимы эти аппараты. Я очень благодарен врачам. Они работают не покладая рук три недели, не спят, мало едят, носят маски…

Я работаю учителем музыки, учу людей играть на фортепиано и сейчас преподаю онлайн, выхожу только в местм, где есть инструмент. С собой у меня должен быть специальный документ: зачем я вышел из дома, куда, когда вернусь. Выходить вообще можно только на работу, в аптеку, больницу, или чтобы выехать из Италии. Передвигаться по Пьяченце и вообще между городами – запрещено. Иначе – штраф 206 евро, потом могут даже в тюрьму посадить.

Но есть и бонусы. За коммуналку время карантина мы должны заплатить только в начале июня или даже июля. Видеосервис Amazon Video Prime дал бесплатную подписку на три месяца. Мая тренажерка дала подписку на воркауты онлайн. А потом, после карантина, можно будет месяц заниматься бесплатно.

Ленты новостей гудят информацией о коронавирусе. Понятно, что экономика Италии разрушается. Она и так была очень слаба, а теперь из-за отсутствия туристов есть вероятность, что все просто рухнет.

Екатерина Матрунчик, живет в Хайфе, Израиль

У меня такое ощущение, что все очень устали от испытаний, которые упали на израильтян. У нас уже третьи выборы подряд, ощущение, что политики просто самоутверждаются за наш счет: правительства нет уже год, никто не может договориться между собой. А тут еще и этот коронавирус, который очень пугает людей. Скупают буквально все продукты первой необходимости.

Я работаю в баре, и давно не видела его пустым в начале смены. Молодые семьи не хотят выходить никуда, взрослые люди не хотят рисковать здоровьем. Но с 10 часов вечера в баре уже много молодежи, которая обсуждает, что коронавирус – проблема, которую раздули СМИ и социальные сети. Обсуждают, что от гриппа тоже умирают тысячи человек, но никто не обращает на это внимания. Говорят, что слухи о падении цен на нефть или курсов валюты связаны с болезнями, и кому-то это на руку.

Екатерина Матрунчик. Фото: собственный архив

Атмосфера гнетущая. Все, кто вернулся из других стран, сидят на карантине. У нас сейчас не хватает сотрудников.

Мои друзья вернулись из Вены, и сейчас не выходят из дома. Просят друзей купить им еды и выбросить мусор. В транспорте все больше людей в масках. Я недавно была в местной больнице скорой помощи, и первое, о чем у меня спросили – это симптомы коронавируса.

В пятницу стало известно, что все школы и университеты закрываются до 15 апреля. Дети радуются: школу отменили.

У нас ввели закон: нельзя проводить мероприятия, на которых может быть более 100 человек. Некоторые компании переводят сотрудников на неоплачиваемый отпуск. Но я работаю как обычно.

Людмила Требунских, живет в Салониках, Греция

Со среды в Греции был объявлен карантин в детских садах, школах, секциях. А уже с вечера пятницы Министерство образования внесло коррективы, и с сегодня [14 марта. – Belsat.eu] работают только супермаркеты, аптеки и пекарни, а кафе и рестораны – только на доставку. Все остальное должно быть закрыто. Страна пока не ограничила ни въезд, ни выезд. Будем наблюдать, что будет с понедельника. Но, учитывая ситуацию и опыт Италии, скорее всего предпримут такие меры.

Людмила Требунских. Фото: собственный архив

Те, кто может работать удаленно, работают из дома. Для той ситуации, в которой находится греческая экономика, удар невероятный. Не знаю, откуда деньги будут брать, чтобы выплатить тем, кто сейчас на карантине.

На улицах и в магазинах паники не наблюдаю. В тихих районах бабушки и дедушки живут своей жизнью, спокойно купаются на море.

Нам дали четкие врачебные инструкции, их можно найти в интернете, чтобы любой желающий мог прочитать. В первую очередь всем советуют идти на прием к своему терапевту. Также есть возможность пройти бесплатное тестирование на коронавирус, по всей Греции 16 таких больниц. В частных лабораториях тест будет стоить от 120 до 300 евро.

Людмила Требунских. Фото: собственный архив

Мой муж работает в области транспортных услуг, он продолжает работать в обычном режиме. Синдикат, где он работает, сегодня проводил дезинфекцию всех машин.

Для меня лично эта ситуация уже давно не о вирусе, а совсем о другом. Она очень точно показала, как легко управлять людьми при помощи страха смерти. Я за здравый смысл, принятие адекватных решений. Чтобы жить и думать о жизни. Я за такие вещи. Очень не люблю паникеров, которые пытаются сеять панику или зарабатывают на этом. Лишить человека свободы – это самое страшное, что может произойти. И это сейчас пытаются сделать.

Артем Коронкевич, живет в Сарасоте, Флорида

В США все говорят и думают про коронавирус. Карантина нет, но многие работают дистанционно. Многие паникуют. В магазинах люди покупают воду, даже дерутся из-за туалетной бумаги в гипермаркетах. В этом году в США будут президентские выборы, и коронавирус – шанс для каждого из кандидатов показать себя. Поэтому болезнь становится очень политизированной. Например, люди узнали, что Трамп уволил пару лет назад группу исследователей пандемии и сократил финансирование.

Трудно сказать, стало ли меньше людей на улицах – я живу в маленьком городе, где все на машинах ездят. Больше всего нагоняют панику СМИ. Но и люди стараются. У нас в во Флориде был забавный случай. Мужчина, который выглядел, как азиат, хотел ограбить магазин. Он сказал, что если ему не дадут деньги, то он будет чихать на кассиров.

Артем Коронкевич

Артем Коронкевич

Но главный вызов – это медицина. В США действительно особая ситуация со здравоохранением: она не бесплатная, поэтому многие боятся делать тесты. Ведь потом может быть карантин и, как следствие, огромные счета. Поэтому больных может быть значительно больше, просто мы о них не знаем.

Страховые фирмы не знают, что делать с больными, как организовывать выплаты. Моя подруга заболела сейчас вроде как простудой. Мы ей говорим провериться, но она не хочет. Так как это может быть очень дорого.

Артем Коронкевич. Фото: собственный архив

Я лично не знаю, что мне делать. Я учусь и живу за счет стипендии, покрывающей только питание и обучение. Кампус – это единственное место, где я могу позволить себе жить и питаться. Лететь в Беларусь – не вариант, так как в любой момент Америка или Беларусь могут закрыть границы. Билеты трудно купить, особенно если ты студент и получаешь только стипендию.

Но теперь университет на карантине, кампус закрывают через 10 дней и я не знаю, где мне жить и как. Я учусь на специальности «анимированный дизайн», мой ноутбук даже не потянет нужные программы. Поэтому обучение онлайн для меня не вариант. Сейчас я совсем не знаю, что буду делать уже через 10 дней, когда нужно будет выселиться из комнаты.