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За сутки в Италии заразилось 3496 человек

  • 14.03.2020, 22:48
  • 1,372
За сутки в Италии заразилось 3496 человек

Умерли 175 человек.

По состоянию на вечер 14 марта в Италии от коронавирусной инфекции скончался 1441 человек, пишет "Гордон".

За прошедшие сутки в Италии от коронавирусной инфекции скончались 175 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

Общее количество погибших с начала эпидемии достигло 1441.

Число официально подтвержденных случаев заражения возросло с 17 660 случаев до 21 157 (+3497 по сравнению с пятницей). Сюда входят 17 750 человек, которые продолжают лечение, 1966 человек, выписанных после выздоровления, а также умершие от инфекции.

Из 17,7 тыс. человек, продолжающих лечиться, госпитализированы 8372, еще 1518 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Оставшиеся 7860 человек изолированы дома.


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