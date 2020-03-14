Литва вводит усиленный карантин и закрывает границы для иностранцев 14.03.2020, 22:50

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Приводим список новых ограничений.

В субботу правительство Литвы решило, что с понедельника в стране вводится карантин с тем, чтобы остановить распространение коронавируса, сообщает Delfi.

"Литовское правительство (...) решает объявить карантин по всей Литовской Республике", – заявил премьер Саулюс Сквернялис на заседании правительства.

С введением карантина в Литву будет запрещен въезд большинству иностранцев, будут закрыты большинство магазинов, за исключением продовольственных.

Запреты не будут касаться движения товаров.

В субботу правительство Литвы опубликовало рекомендацию действующим в стране религиозным общинам "не организовывать религиозные обряды, которые требуют публичных собраний".

Такое положение внесено в проект постановления правительства, в котором предусмотрены ограничения для борьбы с распространением коронавируса.

Список ограничений:

1. Запрещается въезд в страну иностранцам, за исключением лиц, которые обеспечивают доставку необходимых товаров в Литву, членов экипажей, членов семей граждан Литвы, лиц, у которых есть право на проживание и работу в Литве, дипломатов, представителей военных миссий НАТО. Временно будет предоставлен гуманитарный коридор гражданам Латвии и Эстонии для возвращения домой.

2. Сократится количество пограничных пропускных пунктов, через которые можно будет въехать в Литву.

3. Гражданам Литвы запрещается ездить в затронутые коронавирусом страны всеми видами транспорта. Также рассматривается возможность запретить выезд за границу не с рабочими целями.

4. Запрещена торговля в магазинах, за исключением продовольственных магазинов, аптек, специализированных ветеринарных аптек, рынков, торгующих пищевыми продуктами.

5. Запрещена деятельность кафе, баров, за исключением услуг еды на вынос.

6. Запрещаются все мероприятия, как в закрытых помещениях, так и на воздухе.

7. Запрещается вход круизных лайнеров в Клайпедский порт.

8. Учреждениям публичного администрирования запрещается оказываться необязательные услуги.

9. Запрещается посещение пациентов в лечебных учреждениях, а также заключенных в местах заключения.

10. Запрещается предоставлять услуги СПА, реабилитации, если они не связаны с лечением, запрещается деятельность парикмахерских, салонов красоты.

11. Ограничивается количество пассажиров в междугородних автобусах и поездах, чтобы сохранять дистанцию между пассажирами. Рекомендуется это применять и в отношении городского транспорта.

12. Гостиницы, при необходимости, должны будут впускать людей на карантин, государство будет это оплачивать.

13. Образовательные учреждения остаются закрытыми.

14. В лечебных учреждениях откладываются плановые операции, за исключением необходимой медицинской помощи, отзываются услуги реабилитации, одонтологии, плановые прививки.

15. Как в государственном, так и в частном секторе работникам рекомендуется работать на дому.

За невыполнение всех этих обязательств грозит административная и уголовная ответственность.

В Литве пока выявлены восемь случаев коронавируса, два из них – в субботу.