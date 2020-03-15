Румас поговорил с Мишустиным о коронавирусе

Румас поговорил с Мишустиным о коронавирусе3
- 15.03.2020, 8:02
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Премьеры Беларуси и РФ пообщались по телефону.
Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин созвонились 14 марта, сообщает пресс-служба российского правительства.
Стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции.
Главы правительств договорились поддерживать контакты по этим и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Премьер-министры двух стран провели переговры в Москве 11 марта.