Румас поговорил с Мишустиным о коронавирусе 3 15.03.2020, 8:02

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Михаил Мишустин

Премьеры Беларуси и РФ пообщались по телефону.

Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин созвонились 14 марта, сообщает пресс-служба российского правительства.

Стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции.

Главы правительств договорились поддерживать контакты по этим и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Премьер-министры двух стран провели переговры в Москве 11 марта.