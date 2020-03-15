Танец черных лебедей и обнуление России Игорь Яковенко

15.03.2020, 8:59

Во всем, конечно, виноваты члены ГКЧП и Нассим Талеб.

Первые сделали «Лебединое озеро» символом неприятностей, а второй своим бестселлером превратил прекрасную птицу в знак непредвиденной катастрофы.

В стае черных лебедей, которые слетелись сейчас в Россию, важно назвать по имени главных. На мой взгляд, этих главных пятеро.

Черный лебедь № 1. Это Игорь Иванович Сечин

6 марта Россия привела в шок нефтедобывающие государства и, прежде всего Саудовскую Аравию, отказавшись участвовать в ОПЕК+ - добровольном ограничении добычи (что даже в условиях спада, вызванного эпидемией коронавируса, позволяло держать приемлемые цены). Цель выхода Москвы из соглашения была очевидной – вызвать падение цен на энергоносители и придушить таким образом конкурентов.

В понедельник 9 марта сразу после открытия торгов нефтяные котировки обрушились на 30%. Стоимость барреля WTI опустилась ниже $30, а курс доллара подскочил до 75 рублей. Причиной обвала стала ценовая война на нефтяном рынке, развязанная Саудовской Аравией против России после срыва переговоров ОПЕК+. Члены ОПЕК и нефтедобывающие страны, не входящие в картель, впервые с 2016 года не смогли договориться о регулировании добычи нефти. Это произошло из-за отказа России пойти на дополнительное снижение добычи, чтобы поддержать котировки в условиях эпидемии коронавируса.

Все это сделал И.И. Сечин. Все остальные были против: и нефтяные олигархи и правительство. Сечин удивительный человек...

Подвиги Сечина:

1. Украл ЮКОС. Посадил Ходорковского.

2. Бандитским образом украл Башнефть, посадив Евтушенкова (АФК Система)

3. Поймал Улюкаева на колбасу и посадил на 8 лет

4. Мошенническим образом приватизировал Роснефть в 2016 году

5. Вывел Россию из сделки с ОПЕК и вверг мир в глубокий кризис.

По подсчету МБХ, стоимость активов, которые нахапал Сечин, порознь составляет более $170 млрд, а стоимость его империи сейчас – порядка $60 млрд. То есть этот дивный менеджер умудрился почти втрое уменьшить стоимость награбленного при абсолютно благоприятной обстановке внутри страны.

Об изумительном даре делать точные прогнозы Игоря Ивановича можно судить по тому, что он вступил в КПСС в 1990 году. Вышел в 1991…

О том, как получилось, что такому человеку и гениальному менеджеру доверено решать судьбоносные для страны вопросы, можно узнать, посмотрев несколько картинок.

То есть в этой номенклатурной иерархии таскание чемоданов - важнейший фактор допуска к карьерным лифтам.

Черный лебедь № 2. Это суд в Гааге по делу малазийского Боинга

Голландский прокурор объявил в Гааге на суде по делу MH17, что Boeing сбили из российского «Бука». И было два «Бука». Так как российский «Бук» изначально не должен был оказаться в Украине, то прокуратура рассматривает крушение самолета как следствие преступного деяния. «Суд не будет рассматривать вопрос, должна ли была Украина закрывать свое воздушное пространство. Каким бы ни был ответ на этот вопрос - это не освобождает виновных в пуске ракеты по гражданскому самолету от ответственности», - заявили прокуроры.

Обвиняемых четверо: Игорь Гиркин («Стрелков»), генерал-майор Сергей Дубинский («Хмурый»), его зам, полковник Сергей Пулатов и Леонид Харченко.

Понятно, что никто не признается. Понятно, что Россия решения суда не признает. Гиркин спокойно выступает на митинге в центре Москвы – я его недавно видел с расстояния двух-трех метров на красно-коричневом сборище под названием «Митинг лево-патриотической оппозиции».

Есть несколько важных вещей, которые станут последствиями этого суда в Гааге и еще несколько вещей, которые могут стать последствиями, а могут и не стать.

Гаагский суд докажет всему миру виновность России в преднамеренном убийстве около 300 человек.

Россия публично объявит, что ей плевать на международное право.

Эти два последствия произойдут наверняка, с вероятностью 100%. Международная следственная группа за 6 лет изучила все документы, которые представила в том числе Россия, и установила, что вся болтовня про «летчика Волошина» и про «украинский Бук», которые по предварительному сговору сбили пассажирский Боинг – это все вранье. Россия неизбежно будет признана виновной в этом преступлении.

И с той же неизбежностью не признает этого решения. Просто потому, что путинская Россия никогда не признает себя виновной. Ни в чем.

Это юридическая часть и юридические последствия, которые прогнозировать легко. Сложнее с политическими последствиями.

В обвинительном приговоре в Гааге скорее всего не прозвучит фамилия Путина. Поскольку следствие не сможет получить прямых доказательств того, что приказ на уничтожение Боинга отдал лично президент России. Очевидную причастность Путина к этому преступлению обязаны обозначить европейские политики. Прежде всего, главы государств: Нидерландов, Франции, ФРГ, Великобритании.

Есть сильные сомнения, что европейские лидеры смогут эту свою обязанность перед своими народами выполнить. А это их обязанность, прежде всего, перед своими народами. Тень Мюнхена по-прежнему нависает над Европой. Окончательный ответ на вопрос о размерах и густоте тени Мюнхена мы увидим 9 мая на трибуне Красной площади.

Чем больше 9 мая на трибуне Красной площади будет мировых лидеров, тем больше и гуще будет тень Мюнхена.

Черный лебедь № 3. С короной на голове

В движении эта птичка выглядит так:

Эта напасть в России тоже, как и две предыдущие, носит вполне рукотворный характер. Поскольку довольно долго заявляли, что наша богоспасаемая страна является территорией, куда никакой коронавирус проникнуть не может. Сейчас сквозь зубы государственные СМИ начинают сообщать об отдельных фактах заражения.

Путин распорядился отправить 2 миллиона масок в Китай. В России в аптеках медицинские маски найти крайне сложно…

А главный способ борьбы с надвигающейся эпидемией – угроза репрессий: тем, кто нарушит режим самоизоляции, грозят тюремным заключением.

Черный лебедь № 4. Это Эрдоган

Эрдоган, строго говоря, может считаться «черным лебедем» только с позиции Кремля. Поскольку «черный лебедь» - по определению явление, которое невозможно предсказать, а то, что Путин весело и беспечно будет убивать сирийцев, сбрасывая им на головы бомбы, так будет продолжаться вечно, и это не затронет интересов Турции, у которой, в отличии от России, с Сирией довольно протяженная граница, через которую убиваемые сирийцы бегут к Эрдогану, не могли предвидеть только Кремлевские мудрецы. В итоге, Путин превратился в кухонную утварь для втыкания ножей.

Тут еще важное обстоятельство. Когда Путин имеет дело с цивилизованными странами, у него многое получается: с ФРГ, с Францией, с Австрией, с Италией. Кое-что получается с Грузией и Украиной. С Беларусью – хуже, поскольку там диктатура. Но, как только происходит столкновение с Саудовской Аравией или с Турцией, – происходит облом. И это наблюдение нам пригодится для выводов в заключительной части нашего разговора, когда мы станем обсуждать условия появления в одной стране такого количества «черных лебедей».

Черный лебедь № 5. Поправки в Конституцию РФ

Только что стало ясно то, что было ясно с самого начала: Путин – это навсегда. По крайней мере, он и все это мафиозное государство именно так сконструировано. Сегодня стало ясно, как именно это будет оформлено. Тут важен вопрос стиля. Итак, сегодня Путин пришел в Госдуму и сказал две вещи.

Первая, не очень важная: досрочных парламентских выборов не будет. Что вполне ожидаемо и понятно. Зачем лишний раз вот это все. Выскочит Навальный со своим «умным голосованием», выведет людей на улицы, придется их бить, ломать ноги, Памфилова станет плакать, «Голос» голосить, Шпилькин приставать ко всем с кривой Гаусса. «Единую Россию» вообще людям показывать нельзя: у нее и так поддержки нет никакой, а тут еще и лидера партии уволили – хороша партия власти!

Ну, а главную поправку Путин сформулировал так.

ОБНУЛЯТЬ КОНСТИТУЦИЮ НЕЛЬЗЯ, НО, ЕСЛИ ЗОРЬКИН РАЗРЕШИТ, ТО МОЖНО

В этот момент раздался грохот падающего тела. Это упал в обморок Зорькин.

Вечное правление Путина было оформлено несколько грубовато, без выдумки. Но тут Путина можно понять: вокруг него нет людей, способных на изящество политического стиля. Все его окружение состоит из людей с натруженными мозолистыми языками. Изыски им чужды.

А теперь о главном: почему к нам в Россию слетелось столько «черных лебедей» разом. Ответ на этот вопрос займет несколько программ. Начну с одного фактора.

Как привычка играть в поддавки приманивает черных лебедей

Почему Путин любит забивать по 10 шайб, когда вратарь подпрыгивает, чтобы пропустить шайбу, а иногда и сам направляет шайбу в ворота, а все остальные игроки соперника очень стараются не дай бог дотронуться до Путина и оставляют его стоящим, как столб, на пятачке перед воротами?

Почему Кадыров любит боксировать со своими подчиненными, которые никогда ему не отвечают?

Почему Госдума приняла закон о вольерной охоте, когда «охотники» убивают животных в загонах, как в тире?

Это все явления одного порядка. Одного устройства головы.

Черные лебеди прилетают туда, где нет конкуренции. Где каждый гуляет по своему буфету, не встречая никакого сопротивления. Кадыров по Чечне и по всей России. Сечин по экономике и по всей России. Иногда они сталкиваются и их разводит Путин, у которого буфет – вся Россия, границы которой нигде не кончаются. Просто однажды у России не будет никаких границ. Потому что никакой России не будет.

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