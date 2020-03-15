Медики обнаружили неожиданное целительное свойство кофе 15.03.2020, 9:26

Утренний напиток может помочь огромной группе людей.

Врачи увидели новую полезную сторону кофе: оказалось, что активное употребление этого напитка может предотвращать развитие диабета 2 типа, сообщает cursorinfo.co.il.

Кофе дает противовоспалительный эффект и тем самым способствует защите от метаболических заболеваний. «Употребление кофе способствует снижению риска инсулиннезависимого диабета (диабета 2 типа)», — заявили сотрудники Института научной информации о кофе ISIC.

Ими были проанализированы данные 30 исследований, в ходе которых изучалась связь кофе и метаболических нарушений. В этих исследованиях была собрана информация о состоянии более миллиона человек. Исследователи смогли заметить, что заядлые кофеманы гораздо менее подвержены заболеваемости диабетом 2 типа.

Проверив коэффициент пользы от данной привычки, ученые констатировали, употребление 3-4 чашек кофе в день эффективно предотвращает диабет 2 типа – риск заболевания при этом снижается на 25% как у женщин, так и у мужчин. По словам автором работы, подобный эффект кофе проявляется даже если человек пьет кофе без кофеина.

Кофе содержит в себе ряд полезных веществ, которые обладают противовоспалительным действием. Например, данные свойства проявляют такие компоненты кофе, как кофейная кислота, гидроксикоричные кислоты, тригонеллин, дитерпены. Употребление кофе, как свидетельствуют разные научные эксперименты, помогает предотвращать не только диабет 2 типа, но и ожирение, болезни сосудистой системы, а также печени.