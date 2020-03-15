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«Золотые» туалеты и драгоценные флагштоки

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  • Кирилл Иванов, «Солидарность»
  • 15.03.2020, 9:41
  • 5,006
«Золотые» туалеты и драгоценные флагштоки

Эта история напоминает колхоз у Нарочи.

Новость о флагштоке, на который гомельские власти задумали потратить около 650 тысяч долларов, напомнила мне одну историю из середины нулевых. Как-то я спросил знакомого работника одного из колхозов, греет ли ему душу красный флаг, который в его хозяйстве поднимали в те годы в честь передовиков.

Ответ тогда прозвучал в полушутливом тоне. Мол, да пусть хоть американский флаг вывешивают, лишь бы зарплату платили, солярку давали сливать и комбикорм домой в карманах носить…

Сегодня такой флагшток стоит в центре Занарочи, но выглядит он удручающе. Судя по рассказам местных жителей, расположенное на берегу Нарочи хозяйство переживает не лучшие дни. И не оно одно. Расспросы о зарплатах вызывают у людей горькие улыбки. Многие уезжают в поисках работы в Польшу и Литву.

Возмутившая гомельчан дорогостоящая идея чиновников — это проекция происходящего в наших деревнях на всю страну. Воюющая седьмой год Украина дышит стабильной Беларуси в затылок: украинские зарплаты догоняют наши с каждым годом. Польские и литовские зарплаты выманивают рабочую силу из страны. Разрыв между столицей и регионами стремительно растет, разница в зарплатах между самым богатым и самым бедным районом страны достигла тысячи рублей.

Но некоторым чиновникам все ни по чем, словно на дворе все те же «медовые годы», когда белорусы в общей своей массе в обмен на хорошую зарплату закрывали глаза на разного рода украшательства за счет бюджета.

Впрочем, хоть непомерные аппетиты гомельских властей и впечатляют — от «золотого» туалета до не менее драгоценного флагштока — их поведение не назовешь уникальным. Ведь есть с кого брать пример: вспомним и дворец для судей с люстрами и фонтанами на сотни тысяч долларов, и спортивные состязания, от которых из экономии отказываются богатые страны.

Кирилл Иванов, «Солидарность»


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