У супруги премьера Испании выявили коронавирус 15.03.2020, 9:46

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Фото: © Globallookpress

Бегонья Гомес участвовала в демонстрации 8 марта.

В Испании коронавирус COVID-19 выявили у супруги премьер-министра страны Педро Санчеса Бегоньи Гомес.

Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на офис премьера.

На данный момент и премьер, и его супруга находятся в резиденции и следуют установленными органами здравоохранения превентивным мерам. Их состояние оценивается как хорошее.

Отмечается, что Гомес 8 марта участвовала в демонстрации, разрешение которой в разгар эпидемии коронавируса вызвало шквал критики.

Ранее в Испании объявили об ужесточении ограничительных мер для населения в связи со вспышкой коронавируса. Согласно новым ограничениям, испанцам запрещено покидать свои дома, за исключением: идти на работу или в больницу, покупать еду или предметы первой необходимости, для обслуживания пожилых людей и несовершеннолетних, находящихся под их опекой.

По последним данным в Испании зарегистрирован 6391 случай заражения коронавирусом, из них 195 — смертельные. 517 пациентов вылечились.