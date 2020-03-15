«Заканчиваются визы, а купить рейс в Европу невозможно» 11 15.03.2020, 9:50

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Фото: Getty Images

Из-за эпидемии коронавируса белорусы не могут вылететь из Марокко.

Антон работает в туристической сфере, и чуть больше недели назад вместе с другом он полетел в путешествие. В перечне стран, которые они хотели посетить, значилась Бельгия, Испания, Марокко, Франция и другие. Сегодня белорусы должны были вылететь из Марокко в Турцию. Однако их не пустили на рейс авиакомпании Аirarabia, так как они были в Испании, а Турция отказывается принимать туристов, которые были в этой стране, пишет onliner.by.

Судя по постам Антона в Instagram, путешествие стартовало 5 марта и должно было продлиться ровно две недели. Маршрут белорусов выглядел таким образом: Минск — Вильнюс — Брюссель — Малага — Гибралтар — Гибралтарский пролив — Танжер — Фес — Мекнес — Касабланка — Рабат — Бове — Вильнюс — Минск.

Антон выкладывал фотографии из Брюсселя, потом была Малага, затем Гибралтар и Марокко. А дальше, видимо, планы поменялись.

«Мы застряли в аэропорту Касабланки, на рейс в Стамбул нас не пустили, так как мы были за последние 14 дней в Испании, — написал Антон на своей странице в Instagram. — Морское сообщение закрыто, Airarabia не хочет возвращать деньги. Говорят, что они не виноваты, что Турция закрыла въезд, билеты менять не хотят, денег нет, а консул Беларуси в Каире и консул в Мадриде ничем помочь не могут, вот так страна заботится о гражданах. Рейсы онлайн купить нельзя в Европу, все продано, виза заканчивается. Жизнь продолжается!»

Журналисты попытались связаться с Антоном, но пока он не отвечает. На связь вышли его друзья из Минска. Говорят, что в аэропорту Касабланки плохой интернет, поэтому пока Антон не отвечает.

— Мы знаем, что родственники уже перебросили ему деньги, но на данный момент все билеты в Европу раскуплены, — говорят друзья молодого человека. — Марокканская виза у него и его друга только до 18 марта, что будет дальше, совсем непонятно. Очень волнуемся за них.

Onliner отправил запрос в МИД Беларуси по поводу этой ситуации. Как только мы получим комментарий, сразу же его опубликуем.

Что делать, если вы оказались в экстренной ситуации в карантине за границей?

МИД советует звонить в посольства Беларуси. Экстренные телефоны для связи:

Польша — +48 694 459 554.

Литва — +370 699 59 434.

Латвия — +371 6 732 53 21.

Украина — +38 050 406 23 30.

Эстония — +372 580 14 707.

Россия — + 7 495 777 66 44.