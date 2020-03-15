«Заканчиваются визы, а купить рейс в Европу невозможно»11
- 15.03.2020, 9:50
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Из-за эпидемии коронавируса белорусы не могут вылететь из Марокко.
Антон работает в туристической сфере, и чуть больше недели назад вместе с другом он полетел в путешествие. В перечне стран, которые они хотели посетить, значилась Бельгия, Испания, Марокко, Франция и другие. Сегодня белорусы должны были вылететь из Марокко в Турцию. Однако их не пустили на рейс авиакомпании Аirarabia, так как они были в Испании, а Турция отказывается принимать туристов, которые были в этой стране, пишет onliner.by.
Судя по постам Антона в Instagram, путешествие стартовало 5 марта и должно было продлиться ровно две недели. Маршрут белорусов выглядел таким образом: Минск — Вильнюс — Брюссель — Малага — Гибралтар — Гибралтарский пролив — Танжер — Фес — Мекнес — Касабланка — Рабат — Бове — Вильнюс — Минск.
Антон выкладывал фотографии из Брюсселя, потом была Малага, затем Гибралтар и Марокко. А дальше, видимо, планы поменялись.
«Мы застряли в аэропорту Касабланки, на рейс в Стамбул нас не пустили, так как мы были за последние 14 дней в Испании, — написал Антон на своей странице в Instagram. — Морское сообщение закрыто, Airarabia не хочет возвращать деньги. Говорят, что они не виноваты, что Турция закрыла въезд, билеты менять не хотят, денег нет, а консул Беларуси в Каире и консул в Мадриде ничем помочь не могут, вот так страна заботится о гражданах. Рейсы онлайн купить нельзя в Европу, все продано, виза заканчивается. Жизнь продолжается!»
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Мы застряли в аэропорту Касабланки 🇲🇦, на рейс в Стамбул🇹🇷 нас не пустили, так как мы были за последние 14 дней в 🇪🇸 Испании, морское сообщение закрыто, airarabia не хочет возвращать 💰 деньги за билет, говорят, что они не виноваты, что Турция 🇹🇷 закрыла въезд, билеты менять не хотят, рейсы онлайн купить нельзя в Европу, все продано, виза заканчивается. Но Жизнь продолжается ☀️ 😎!
Журналисты попытались связаться с Антоном, но пока он не отвечает. На связь вышли его друзья из Минска. Говорят, что в аэропорту Касабланки плохой интернет, поэтому пока Антон не отвечает.
— Мы знаем, что родственники уже перебросили ему деньги, но на данный момент все билеты в Европу раскуплены, — говорят друзья молодого человека. — Марокканская виза у него и его друга только до 18 марта, что будет дальше, совсем непонятно. Очень волнуемся за них.
Onliner отправил запрос в МИД Беларуси по поводу этой ситуации. Как только мы получим комментарий, сразу же его опубликуем.
Что делать, если вы оказались в экстренной ситуации в карантине за границей?
МИД советует звонить в посольства Беларуси. Экстренные телефоны для связи:
Польша — +48 694 459 554.
Литва — +370 699 59 434.
Латвия — +371 6 732 53 21.
Украина — +38 050 406 23 30.
Эстония — +372 580 14 707.
Россия — + 7 495 777 66 44.