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Бульба дороже картошки: журналисты сравнили цены на продукты в Минске и Смоленске

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  • 15.03.2020, 9:59
  • 4,776
Бульба дороже картошки: журналисты сравнили цены на продукты в Минске и Смоленске

Почему возникают такие ценовые парадоксы?

Белорусы любят Смоленск, а Смоленск любит белорусов. Эти два организма долгое время поддерживают обоюдно полезный симбиоз. Белорусы везут деньги в ближайший к нашей границе российский город, а он, в свою очередь, дает нам дешевые товары. Закупами славится не только Польша. Отсутствие визового режима порой превращает этот симбиоз в мутуализм.

Фото: onliner.by

Журналисты onliner.by поехали в Смоленск, чтобы посмотреть, сколько там стоят продукты и товары первой необходимости, и сравнили цены с белорусскими.

Объектами нашего исследования стали гипермаркеты «Линия» и «Евроопт». Оба они работают в формате cash&carry, что дословно можно перевести как «покупай и забирай». И в российской «Линии», и в белорусском «Евроопте» можно брать товары как поштучно, так и упаковками, чтобы получить неплохую скидку. Но мы решили, что заморачиваться по упаковкам нет смысла: не менее релевантно, просто и наглядно будет сравнить цены на единицу товара в каждой из торговых сетей. Все аккуратно переводим по курсу и делаем выводы.

Фото: onliner.by

Сахар, гречку и рис выгоднее покупать в России

С первым все объясняется фиксированием цен нашим Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Оно регулярно принимает такие постановления и устанавливает предельные минимальные цены на сахар. Последний апдейт документа вышел в феврале.

Фото: onliner.by

«Таким образом, временное государственное ценовое регулирование на сахар белый кристаллический в Республике Беларусь введено на период с 1 января до 30 марта 2020 года включительно», — сообщил сайт ведомства.

Сейчас 800-граммовая упаковка сахара в России стоит 0,87 белорусского рубля, у нас за килограмм приходится отдавать 1,50 рубля.

Фото: onliner.by

В октябре прошлого года появилась информация, что в России возникли проблемы с урожаем гречихи. Беларусь зашевелилась: вдруг наша крупа ринется к соседям и станет дороже. Поэтому МАРТ решил урегулировать цену на гречку новым постановлением.

Фото: onliner.by

«Принято постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 29 октября 2019 г. №86 „О регулировании цен на крупу гречневую“, которое предусматривает введение временного ценового регулирования на крупу гречневую путем предельной максимальной торговой надбавки в размере не выше 25%. Предельная торговая надбавка применяется с учетом оптовой надбавки к отпускной цене производителя (импортера), которая не должна превышать 10%», — в министерстве отметили, что таким образом борются с возможным завышением цен на гречку. Мнения дистрибьюторов и продавцов тогда разделились: первые утверждали, что цены на крупу в нашей стране не изменятся, вторые были уверены в обратном.

Фото: onliner.by

800-граммовый пакет гречки в Смоленске стоит на 65 копеек дешевле, чем у нас, — 1,11 рубля. Такой же объем шлифованного риса отличается на 68 копеек: в смоленском гипермаркете крупа стоит 1,27 рубля, в минском — 1,95. Килограмм муки высшего сорта у нас дешевле: стоит 1,19 рубля против смоленского за 1,46. Полкилограмма макарон «Барилла» продается в двух странах с разницей в 10 копеек в пользу Беларуси: 2,69 рубля против 2,79.

Чай и кофе тоже дешевле в Смоленске. Белорусский шоколад в Беларуси стоит больше, чем в РФ

Стандартный 100-граммовик растворимого «Нескафе» в Смоленске стоит 4,11 рубля, у нас — 4,49, упаковка листового чая «Гринфилд» — 3,17 против 3,29, разница в 12 копеек. Напитки и соки дешевле у нас: за пол-литровую бутылку среднегазированной воды минчане отдают 92 копейки, а смоленчане — 1,29 рубля. 0,5 литра «Боржоми» у нас стоит 2,09 рубля, в России — 2,63. Литр мультифруктового сока вообще поражает разницей цен: в Минске его продают за 2,95 рубля, в Смоленске — за 4,11.

Фото: onliner.by

Купить к чаю молочную шоколадку от нашего «Спартака» в Смоленске выгоднее на 20 копеек. Зато импортная Alpen Gold сэкономит у белорусов почти рубль: у нас шоколадка стоит 1,89, в России — 2,69. 370-граммовая банка сгущенки неожиданно дешевле у нас — аж на 35 копеек, правда, российского производства.

В Минске молочка гораздо приятнее по цене

Белорусская бутылка молока с 3,2%-ной жирностью дешевле российской на 40 копеек, кефир 2,5% вообще отличается на 1,5 рубля. Сыр в Смоленске тоже сильно дороже: 200-граммовый брусок «Голландского» в российском гипермаркете стоит 5,54 белорусского рубля, в нашем — 3,15. Сливочный сыр марки «Брест-Литовск» тоже заметно отличается по цене — почти вдвое: у нас брусок стоит 3,59 рубля, в Смоленске — 6,01.

Питьевой йогурт без добавок от «Данон» у нас оценивают в 1,65 рубля, в России — в 1,87. За 300-граммовую упаковку 5%-ного творога от «Савушкина» белорусы отдают 2,15 рубля, россияне за такой же продукт — без четырех копеек 4. Стандартная пачка низкожирного творога у нас и вовсе в два раза дешевле.

Со сметаной попроще. 315-граммовая банка 20%-ной жирности от «Простоквашино» в Смоленске стоит 2,94 рубля — это на 49 копеек дороже, чем в Минске. Интересно, что некоторые продукты российского производства в родной стране дороже, чем у нас. Например, 400 мл оливкового майонеза «Махеевъ» в смоленской «Линии» оценили в 2,31 рубля, в минском «Евроопте» — в 2,19.

Картошка дешевле бульбы

Спойлер: в овощном отделе такой душераздирающей разницы в ценах, как в молочном, не предвидится. Но все равно разрыв чувствительный: особенно в стоимости бананов и томатов. В наших магазинах стартовая цена за килограмм желтого фрукта — 2,99, нередко ценники скачут чуть ли не до 3,5 рубля. Белорус, проходящий мимо бананов в смоленском «гипере», невольно задумается: «А что, если их стали выращивать в России?» Здесь цена за кило — 2,22. Помидорки тоже солидно разбегаются в цене: килограмм «сливок» у нас стоит 5,75 рубля, а здесь — 5,06.

Фото: onliner.by

В остальном все более компромиссно — цены почти одинаковые. Например, килограмм яблок «Лиголь» у нас даже на 14 копеек дешевле — стоит 2,39 рубля. Возможно, потому, что они у нас польские, а в России — белорусские.

Удивила лишь картошка. Всегда казалось, что мы ее создатели, повелители и хозяева и что у нас она дешевле всех в мире. Но нет, в смоленском гипермаркете за килограмм бульбы берут 57 копеек, у нас — 79. Будем утешаться, что наша просто слаще и лучше разваривается. А картофельные чипсы, кстати, нам достаются на 38 копеек дешевле: 2,75 рубля за 150-граммовую пачку снеков «Лэйс».

Теперь смотрим, что у нас в итоге по ценам. Они составлены по актуальному курсу от Нацбанка на 13 марта.

Продукты

Минск

Смоленск

Сахар, 1 кг/800г

1,50

0,87

Мука высшего сорта, 1 кг

 1,19

1,46

Гречка, 800 г

 1,76

1,11

Рис шлифованный, 800 г

 1,95

1,27

Масло подсолнечное «Золотая Семечка», 1 л

 2,69

2,69

Макароны «Барилла», 500 г

 2,69

2,79

Кофе растворимый «Нескафе Классик», 100 г

 4,49

4,11

Чай листовой «Гринфилд», 100 г

 3,29

3,17

Шоколад «Спартак» молочный, 90 г

 2,19

1,99

Ананас «Лорадо», 580 мл

 2,99

5,06

Кукуруза «Глобус», 340 г

 1,99

2,63

Горошек «Бондюэль», 425 мл

 2,69

2,63

Бананы, 1 кг

 2,99

2,22

Яблоко «Лиголь», 1 кг

 2,39

2,53

Помидор («сливка»), 1 кг

 5,75

5,06

Картофель белый, 1 кг

 0,79

0,57

Сыр голландский 45%, 200 г

 3,15

5,54

Сыр сливочный 50%, 200 г («Брест-Литовск»)

 3,59

6,01

Йогурт питьевой «Активиа» 2,4%, 290 г

 1,65

1,87

Сметана «Простоквашино» 20%, 315 г

 24,5

2,94

Творог «Савушкин» 5%, 300 г

 2,15

3,96

Творог 0/0,5%, 200 г

 0,99

2,06

Кефир 2,5%, 930 г

 1,35

2,85

Молоко 3,2%, 930 г

 1,66

2,06

Майонез «Махеевъ» оливковый 67%, 400 мл

 2,19

2,31

Хлеб, 500/400 г

 1,29

0,95

Батон, 300 г

 0,99

0,6

Вермишель «Роллтон», 60 г

 0,54

0,51

Чипсы «Лэйс» с зеленым луком, 150 г

 2,75

3,13

Сгущенка, 370 г 1,451,8

Сок «Рич» мультифруктовый, 1 л

2,09

2,63

«Боржоми», 0,5 л

 2,95

4,11

Вода газированная «Бонаква», 0,5 л

 0,92

1,23

Бумага туалетная Zewa, 4 шт. 3,694,11

Колготки «Конте», 40 ден

9,01

9,02

Гель для стирки «Ариэль», 1,95 л

 23,49

24,03

Средство для посуды «Фэйри», 450 мл

 3,89

3,16

Итого за набор

 135,63 125,31


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