Бульба дороже картошки: журналисты сравнили цены на продукты в Минске и Смоленске

Бульба дороже картошки: журналисты сравнили цены на продукты в Минске и Смоленске19
- 15.03.2020, 9:59
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Почему возникают такие ценовые парадоксы?
Белорусы любят Смоленск, а Смоленск любит белорусов. Эти два организма долгое время поддерживают обоюдно полезный симбиоз. Белорусы везут деньги в ближайший к нашей границе российский город, а он, в свою очередь, дает нам дешевые товары. Закупами славится не только Польша. Отсутствие визового режима порой превращает этот симбиоз в мутуализм.
Журналисты onliner.by поехали в Смоленск, чтобы посмотреть, сколько там стоят продукты и товары первой необходимости, и сравнили цены с белорусскими.
Объектами нашего исследования стали гипермаркеты «Линия» и «Евроопт». Оба они работают в формате cash&carry, что дословно можно перевести как «покупай и забирай». И в российской «Линии», и в белорусском «Евроопте» можно брать товары как поштучно, так и упаковками, чтобы получить неплохую скидку. Но мы решили, что заморачиваться по упаковкам нет смысла: не менее релевантно, просто и наглядно будет сравнить цены на единицу товара в каждой из торговых сетей. Все аккуратно переводим по курсу и делаем выводы.
Сахар, гречку и рис выгоднее покупать в России
С первым все объясняется фиксированием цен нашим Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Оно регулярно принимает такие постановления и устанавливает предельные минимальные цены на сахар. Последний апдейт документа вышел в феврале.
«Таким образом, временное государственное ценовое регулирование на сахар белый кристаллический в Республике Беларусь введено на период с 1 января до 30 марта 2020 года включительно», — сообщил сайт ведомства.
Сейчас 800-граммовая упаковка сахара в России стоит 0,87 белорусского рубля, у нас за килограмм приходится отдавать 1,50 рубля.
В октябре прошлого года появилась информация, что в России возникли проблемы с урожаем гречихи. Беларусь зашевелилась: вдруг наша крупа ринется к соседям и станет дороже. Поэтому МАРТ решил урегулировать цену на гречку новым постановлением.
«Принято постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 29 октября 2019 г. №86 „О регулировании цен на крупу гречневую“, которое предусматривает введение временного ценового регулирования на крупу гречневую путем предельной максимальной торговой надбавки в размере не выше 25%. Предельная торговая надбавка применяется с учетом оптовой надбавки к отпускной цене производителя (импортера), которая не должна превышать 10%», — в министерстве отметили, что таким образом борются с возможным завышением цен на гречку. Мнения дистрибьюторов и продавцов тогда разделились: первые утверждали, что цены на крупу в нашей стране не изменятся, вторые были уверены в обратном.
800-граммовый пакет гречки в Смоленске стоит на 65 копеек дешевле, чем у нас, — 1,11 рубля. Такой же объем шлифованного риса отличается на 68 копеек: в смоленском гипермаркете крупа стоит 1,27 рубля, в минском — 1,95. Килограмм муки высшего сорта у нас дешевле: стоит 1,19 рубля против смоленского за 1,46. Полкилограмма макарон «Барилла» продается в двух странах с разницей в 10 копеек в пользу Беларуси: 2,69 рубля против 2,79.
Чай и кофе тоже дешевле в Смоленске. Белорусский шоколад в Беларуси стоит больше, чем в РФ
Стандартный 100-граммовик растворимого «Нескафе» в Смоленске стоит 4,11 рубля, у нас — 4,49, упаковка листового чая «Гринфилд» — 3,17 против 3,29, разница в 12 копеек. Напитки и соки дешевле у нас: за пол-литровую бутылку среднегазированной воды минчане отдают 92 копейки, а смоленчане — 1,29 рубля. 0,5 литра «Боржоми» у нас стоит 2,09 рубля, в России — 2,63. Литр мультифруктового сока вообще поражает разницей цен: в Минске его продают за 2,95 рубля, в Смоленске — за 4,11.
Купить к чаю молочную шоколадку от нашего «Спартака» в Смоленске выгоднее на 20 копеек. Зато импортная Alpen Gold сэкономит у белорусов почти рубль: у нас шоколадка стоит 1,89, в России — 2,69. 370-граммовая банка сгущенки неожиданно дешевле у нас — аж на 35 копеек, правда, российского производства.
В Минске молочка гораздо приятнее по цене
Белорусская бутылка молока с 3,2%-ной жирностью дешевле российской на 40 копеек, кефир 2,5% вообще отличается на 1,5 рубля. Сыр в Смоленске тоже сильно дороже: 200-граммовый брусок «Голландского» в российском гипермаркете стоит 5,54 белорусского рубля, в нашем — 3,15. Сливочный сыр марки «Брест-Литовск» тоже заметно отличается по цене — почти вдвое: у нас брусок стоит 3,59 рубля, в Смоленске — 6,01.
Питьевой йогурт без добавок от «Данон» у нас оценивают в 1,65 рубля, в России — в 1,87. За 300-граммовую упаковку 5%-ного творога от «Савушкина» белорусы отдают 2,15 рубля, россияне за такой же продукт — без четырех копеек 4. Стандартная пачка низкожирного творога у нас и вовсе в два раза дешевле.
Со сметаной попроще. 315-граммовая банка 20%-ной жирности от «Простоквашино» в Смоленске стоит 2,94 рубля — это на 49 копеек дороже, чем в Минске. Интересно, что некоторые продукты российского производства в родной стране дороже, чем у нас. Например, 400 мл оливкового майонеза «Махеевъ» в смоленской «Линии» оценили в 2,31 рубля, в минском «Евроопте» — в 2,19.
Картошка дешевле бульбы
Спойлер: в овощном отделе такой душераздирающей разницы в ценах, как в молочном, не предвидится. Но все равно разрыв чувствительный: особенно в стоимости бананов и томатов. В наших магазинах стартовая цена за килограмм желтого фрукта — 2,99, нередко ценники скачут чуть ли не до 3,5 рубля. Белорус, проходящий мимо бананов в смоленском «гипере», невольно задумается: «А что, если их стали выращивать в России?» Здесь цена за кило — 2,22. Помидорки тоже солидно разбегаются в цене: килограмм «сливок» у нас стоит 5,75 рубля, а здесь — 5,06.
В остальном все более компромиссно — цены почти одинаковые. Например, килограмм яблок «Лиголь» у нас даже на 14 копеек дешевле — стоит 2,39 рубля. Возможно, потому, что они у нас польские, а в России — белорусские.
Удивила лишь картошка. Всегда казалось, что мы ее создатели, повелители и хозяева и что у нас она дешевле всех в мире. Но нет, в смоленском гипермаркете за килограмм бульбы берут 57 копеек, у нас — 79. Будем утешаться, что наша просто слаще и лучше разваривается. А картофельные чипсы, кстати, нам достаются на 38 копеек дешевле: 2,75 рубля за 150-граммовую пачку снеков «Лэйс».
Теперь смотрим, что у нас в итоге по ценам. Они составлены по актуальному курсу от Нацбанка на 13 марта.
Продукты
Минск
Смоленск
Сахар, 1 кг/800г
1,50
0,87
Мука высшего сорта, 1 кг
|1,19
1,46
Гречка, 800 г
|1,76
1,11
Рис шлифованный, 800 г
|1,95
1,27
Масло подсолнечное «Золотая Семечка», 1 л
|2,69
2,69
Макароны «Барилла», 500 г
|2,69
2,79
Кофе растворимый «Нескафе Классик», 100 г
|4,49
4,11
Чай листовой «Гринфилд», 100 г
|3,29
3,17
Шоколад «Спартак» молочный, 90 г
|2,19
1,99
Ананас «Лорадо», 580 мл
|2,99
5,06
Кукуруза «Глобус», 340 г
|1,99
2,63
Горошек «Бондюэль», 425 мл
|2,69
2,63
Бананы, 1 кг
|2,99
2,22
Яблоко «Лиголь», 1 кг
|2,39
2,53
Помидор («сливка»), 1 кг
|5,75
5,06
Картофель белый, 1 кг
|0,79
0,57
Сыр голландский 45%, 200 г
|3,15
5,54
Сыр сливочный 50%, 200 г («Брест-Литовск»)
|3,59
6,01
Йогурт питьевой «Активиа» 2,4%, 290 г
|1,65
1,87
Сметана «Простоквашино» 20%, 315 г
|24,5
2,94
Творог «Савушкин» 5%, 300 г
|2,15
3,96
Творог 0/0,5%, 200 г
|0,99
2,06
Кефир 2,5%, 930 г
|1,35
2,85
Молоко 3,2%, 930 г
|1,66
2,06
Майонез «Махеевъ» оливковый 67%, 400 мл
|2,19
2,31
Хлеб, 500/400 г
|1,29
0,95
Батон, 300 г
|0,99
0,6
Вермишель «Роллтон», 60 г
|0,54
0,51
Чипсы «Лэйс» с зеленым луком, 150 г
|2,75
3,13
|Сгущенка, 370 г
|1,45
|1,8
Сок «Рич» мультифруктовый, 1 л
|2,09
2,63
«Боржоми», 0,5 л
|2,95
4,11
Вода газированная «Бонаква», 0,5 л
|0,92
1,23
|Бумага туалетная Zewa, 4 шт.
|3,69
|4,11
Колготки «Конте», 40 ден
|9,01
9,02
Гель для стирки «Ариэль», 1,95 л
|23,49
24,03
Средство для посуды «Фэйри», 450 мл
|3,89
3,16
Итого за набор
|135,63
|125,31