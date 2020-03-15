В Польше коронавирусом заразились уже 104 человека 15.03.2020, 10:12

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Трое из них умерло.

В субботу в 23:00 Министерство здравоохранения Польши сообщило о новых случаях коронавируса в Польше. В общей сложности число пациентов в стране увеличилось до 104. Три человека умерли, сообщает tvn24.pl.

«У нас есть 1 новый случай коронавирусной инфекции, подтвержденный положительным результатом лабораторных исследований. Подтвержденный случай касается человека Опольского воеводства. В целом, число людей, зараженных коронавирусом: 104/3 (все положительные случаи / включая умерших людей)», - сообщил Минздрав в твиттере.

Как написал на своем сайте крапковицкий староста Мацей Соник, «положительный тест на коронавирус оказался у 65-летней жительницы Крапковиц. Известно, что она недавно вернулась из-за границы. Службы восстанавливают картину последних дней ее пребывания в стране и будут направлять на карантин людей, с которыми она общалась. Женщина находится в стабильном состоянии, и о ней будут заботиться в инфекционном отделении».

Ранее, около 19.30, Минздрав Польши сообщил о 10 случаях заражения. Подтвержденные случаи касаются 3 человек из Мазовецкого воеводства (Варшава), 1 из Подкарпатского воеводства (Жешув), 2 из Нижнесилезского воеводства (Вроцлав), 2 из Лодзинского воеводства (Лодзь) и 2 из Люблинского воеводства» (Люблинское воеводство).

«В то же время мы с сожалением сообщаем, что умер третий человек, зараженный коронавирусом. Это 66-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии в больнице в Люблине (Люблинское воеводство) и имел сопутствующие заболевания», - говорится в сообщении польского Минздрава.