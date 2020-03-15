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«Один из проектов Конституции Беларуси вообще не предусматривал поста президента»

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  • 15.03.2020, 10:27
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«Один из проектов Конституции Беларуси вообще не предусматривал поста президента»

Как развивались события 26 лет назад.

В Беларуси отмечается День Конституции, которая была принята 15 марта 1994 года, пишет tut.by.

За 26 лет в главный закон страны дважды вносили незаконные изменения и дополнения.

В начале 90-х в Беларуси действовала Конституция 1978 года. Основной закон под независимую Беларусь переписывала конституционная комиссия, которую создал Верховный совет БССР. Группа была разделена на две подгруппы: одна состояла из партийных номенклатурщиков, вторая была «оппозиционной».

Интересно, что в разработке в разное время было около 10 проектов Конституции, которые отличались пунктом про полномочия президента. Один из проектов, подготовленный в 1992 году, вообще не предусматривал поста президента. По словам экс-депутата от фракции БНФ Валентина Голубева, если бы тот вариант был утвержден, Беларусь стала бы парламентской республикой с законодательным органом в 120 человек. Руководителем страны номинально стал бы глава парламента.

Но уже к концу 1993 года большинство в парламенте стало склоняться к тому, чтобы президент не только был в Конституции, но и чтобы он стал главой исполнительной власти. В итоге депутаты голосовали за Конституцию именно с таким положением.

Правда, в своем первоначальном виде Конституция просуществовала недолго. В 1995 году начался конфликт Лукашенко с Конституционным судом, который тал активно отменять многие указы правителя как неконституционные.

А уже в августе 1996 года Лукашенко инициировал незаконный «референдум», главным вопросом которого было принятие Конституции 1994 года с изменениями и дополнениями (новая редакция Конституции Республики Беларусь), предложенными диктатором.

Спустя восемь лет, в 2004 году, в Конституцию снова внесли незаконные изменения: из нее исключили ограничение на два срока для правителя.


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