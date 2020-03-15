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В Россию снова везут 600 тонн «урановых хвостов»

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  • 15.03.2020, 10:30
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В Россию снова везут 600 тонн «урановых хвостов»

Корабль «Михаил Дудин» прибудет в российский порт Усть-Луга уже завтра.

В понедельник, как ожидается, судно «Михаил Дудин» с 600 тоннами урановых «хвостов» с немецкого предприятия в Гронау должно прибыть в российский порт Усть-Луга (Ленинградская область), сообщает svoboda.org.

Как отмечается на сайте российского отделения «Гринпис», «фактически речь идёт об импорте радиоактивных отходов». Место назначения груза – Новоуральск Свердловской области. После дообогащения большая часть отвального гексафторида урана останется в России.

По словам антиядерного эксперта российского отделения Greenpeace Рашида Алимова, с мая прошлого года «хвосты» привозили десять раз: каждые три недели. Перерыв в начале этого года, считает Алимов, возможно, связан с тем, что корпорация «Росатом» переносила пункт прибытия груза в Усть-Лугу. Прежде груз доставлялся в порт Петербурга, но, наверное, из-за протестов, место выгрузки решили изменить.

В январе этого года представители Гринпис передали министерству экологии Германии 70 000 подписей против ввоза в Россию урановых хвостов.

В публикации сайта newsru.com, обратившего внимание на информацию российского отделения «Гринпис», отмечается, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил в январе: ввозимые на территорию Уральского электрохимического комбината отходы - «нужное для работы сырье». Росэнергоатом в конце января сообщил, что урановые «хвосты» стали использовать в России для работы реакторов атомных электростанций.


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