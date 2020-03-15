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Несмотря на обвал цен на нефть, бензин в Беларуси не дешевеет

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  • 15.03.2020, 10:36
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Несмотря на обвал цен на нефть, бензин в Беларуси не дешевеет

Почему?

Резкое падение мировых цен на нефть не привело в Беларуси к снижению цен на автомобильное топливо, сообщает «Белсат».

В 2020 году каждое воскресенье в Беларуси на АЗС на 1 копейку дорожали бензин и дизельное топливо. Всего цены увеличивались в 9 раз.

В конце февраля в «Белнефтехиме» заявляли, что снижение цен на сырье в конце февраля «позволяет формировать оптимистичный прогноз относительно дальнейшей динамики цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте».

Но ни 8, ни 15 марта снижения цен не произошло. При этом в понедельник 9 марта на мировых рынках произошел рекордный с 1991 года обвал цен на углеводороды.


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