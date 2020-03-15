Тайна Тутанхамона: археологи нашли аномальные пустоты 3 15.03.2020, 10:42

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Если теория подтвердится, это станет одним из самых крупных археологических открытий.

Археологи с помощью георадара обнаружили пустоты рядом с гробницей египетского царя Тутанхамона, сообщил журнал Nature. Возможно, там скрыт ответ на один из самых волнующих вопросов египтологии — о месте упокоения Нефертити. О том, насколько надежны результаты зондирования, — в материале РИА.

Две таинственные двери

В начале XX века ведущие египтологи признали, что Долина Царей бесперспективна для новых открытий. Однако у британского археолога Говарда Картера была своя точка зрения. Тщательно выбрав место, он приступил к поискам гробницы Тутанхамона, правившего в 1332-1323 годах до нашей эры.

Прошло пять лет, и когда все, кроме самого ученого, потеряли надежду, — в ноябре 1922-го вход в усыпальницу обнаружили. Открытие потрясло весь мир.

Гробница Тутанхамона состоит из небольших помещений и прохода. Ученые отмечали, что их размеры слишком малы для царя той эпохи. Несметные богатства втиснуты в четыре комнаты, а стены расписаны только в погребальной камере. Может быть, это часть более грандиозного сооружения?

За сотню лет, прошедших с момента открытия, ученые исследовали каждый сантиметр гробницы (технически ее обозначают KV 62).

Казалось бы, вопрос потерял остроту. Однако данные, полученные с помощью новых технологий, подлили масла в огонь.

В 2014 году испанские специалисты из проекта Factum Arte просканировали стены погребальной камеры фараона. Изображения фресок и поверхностей стен в высоком разрешении выложили в Сеть. Изучив "картинки", египтолог Николас Ривз из Великобритании обратил внимание на ряд прямых линий. По его мнению, они указывают на два дверных проема в северной и западной стенах комнаты, ведущих в потайные помещения. А там могут оказаться неизвестные, нетронутые с древних времен гробницы.

Ривз предположил, что в спрятанных помещениях покоится Нефертити — легендарная царица, недолго правившая Египтом при малолетнем Тутанхамоне. Если теория подтвердится, это станет самым крупным археологическим открытием со времен раскопок Картера.

Гипотеза Ривза побудила власти Египта начать исследование. Министр по делам древностей Мамдух эль-Дамати пригласил к сотрудничеству две научные группы, специализирующиеся на георадарных работах.

Георадар испускает электромагнитные волны радиодиапазона и затем фиксирует их отражение от различных препятствий и поверхностей, расположенных внутри твердого тела, под землей, в море. Эти приборы используют, например, для поиска месторождений полезных ископаемых, проверки качества инженерных конструкций. Археологи взяли на вооружение георадары относительно недавно.

В ноябре 2015 года японский специалист Хирокацу Ватанабе прозондировал изнутри погребальную камеру Тутанхамона и подтвердил гипотезу Ривза. Однако исследование, проведенное по заказу журнала National Geographic, опровергло эти теории.

Два года спустя группа исследователей из Политехнического университета Турина под руководством Франческо Порчелли провела электротомографию местности вокруг гробницы и обнаружила две аномалии, но не там, где предполагал Ривз.

В феврале 2018-го итальянский ученый совместно с британской компанией Terravision Exploration еще раз просканировал территорию и пришел к неутешительным выводам: теория о существовании скрытых комнат в гробнице Тутанхамона противоречит данным георадара.

Что же касается двух аномалий, выявленных ранее, то ученым не удалось обнаружить их связи с KV 62.

Гробница Тутанхамона и похожие на пустоты аномалии, обнаруженные геофизическими методами

Фото: РИА Новости

Коридор на востоке

Противоречивые результаты Порчелли объясняет особенностями работы георадаров. По его мнению, сложность этой технологии недооценивается. Он указывает на помехи, которые могли привести к ошибочной интерпретации данных Ватанабе.

Неопределенность не устроила египтологов. Как пишет Nature, ушедший в отставку Мамдух эль-Дамати решил расставить точки над "i" и вновь пригласил Terravision Exploration прозондировать вместе с учеными из каирского Университета Айн Шамс скалы вокруг гробницы Тутанхамона. В нескольких метрах к востоку эта группа нашла что-то вроде коридора десять метров длиной и два высотой.

Исследование изнутри погребальной камеры снова не дало достоверных результатов — мешала система кондиционирования. Ее надо было либо демонтировать на время работ, либо модернизировать георадар.

В этой захватывающей истории пока больше вопросов. Одни ученые сомневаются в данных георадаров и надеются на подтверждение возникшей теории иными методами, другие считают, что в секретных комнатах погребена не Нефертити, а ее дочь, главная супруга Тутанхамона — Анхесенамон. А Nature тем временем призывает не делать тайны из ведущихся исследований, чтобы сообща решить, как проникнуть в глубину веков, не повредив уникальный памятник.