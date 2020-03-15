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Белорусский футболист: Весь мир останавливает чемпионаты, наверное, не просто так

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  • 15.03.2020, 11:29
  • 2,331
Белорусский футболист: Весь мир останавливает чемпионаты, наверное, не просто так

Самое дорогое — жизнь человека.

Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага поделился мнением о том, нужно ли откладывать старт чемпионата Беларуси из-за коронавируса.

- Много говорят про коронавирус. Нужно закрывать чемпионат?

- Весь мир останавливает чемпионаты, наверное, не просто так. Самое дорогое – жизнь человека. Я приму любое решение: закрыть — значит закрыть. Видите, что творится.

- Появилась информация, что Юра Козлов с подозрением на коронавирус оказался в больнице.

- Юра, все будет хорошо, если вирус, не дай бог, у тебя есть, ты поправишься, вся футбольная общественность с тобой, — как передает канал «ЧестнОК», сказал Бага.


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