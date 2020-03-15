Белорусский футболист: Весь мир останавливает чемпионаты, наверное, не просто так

Белорусский футболист: Весь мир останавливает чемпионаты, наверное, не просто так6
- 15.03.2020, 11:29
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Самое дорогое — жизнь человека.
Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага поделился мнением о том, нужно ли откладывать старт чемпионата Беларуси из-за коронавируса.
- Много говорят про коронавирус. Нужно закрывать чемпионат?
- Весь мир останавливает чемпионаты, наверное, не просто так. Самое дорогое – жизнь человека. Я приму любое решение: закрыть — значит закрыть. Видите, что творится.
- Появилась информация, что Юра Козлов с подозрением на коронавирус оказался в больнице.
- Юра, все будет хорошо, если вирус, не дай бог, у тебя есть, ты поправишься, вся футбольная общественность с тобой, — как передает канал «ЧестнОК», сказал Бага.