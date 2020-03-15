Белорусский рубль ждет новый виток девальвации? 4 15.03.2020, 12:18

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Прогноз на неделю.

Динамика курсов валют на БВФБ будет по-прежнему определяться изменением их взаимных курсов на мировом рынке, то есть российский рубль может подешеветь, а доллар и евро — подорожать, пишет select.by.

7–8 марта Саудовская Аравия начала ценовую войну на рынке нефти, что привело к падению цен на нефть и обвалу курса российского рубля. Самое значительное падение курса российского рубля против белорусского на БВФБ, и нашего рубля против доллара и евро произошло 9 марта, когда в России был выходной день, и торги на Московской бирже не проводились.

Белорусский рубль может продолжить девальвироваться

При этом стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля почти не изменилась. Произошло это, скорее всего, благодаря валютным интервенциям Нацбанка. Курсы валют на БВФБ в течение недели менялись симметрично, и по итогам недели российский рубль подешевел примерно на такую же величину (на 3,8%), насколько подорожали доллар и евро (на 4,5% и 3,9% соответственно).

Премьер-министр РБ Сергей Румас 9 марта выступил с успокоительными заявлениями. Он сказал, что в настоящее время еще нельзя оценить все последствия девальвации российского рубля, а Нацбанк будет следовать рыночным тенденциям, и не станет искусственно сдерживать белорусский рубль, что позволит избежать излишних расходов золотовалютных резервов.

Начальник управления информации и общественных связей — пресс-секретарь Нацбанка Александр Тимошенко выступил с похожим заявлением. Он упомянул о плавающем курсе белорусского рубля и сказал, что Нацбанк не устанавливает каких-либо целей по курсу белорусского рубля и темпам его изменения.

Александр Тимошенко подчеркнул, что в Нацбанке ожидают изменения динамики курса белорусского рубля по мере ослабления внешних негативных факторов.

В целом ситуация для белорусского рубля кажется неблагоприятной, так как вопрос о поставках российской нефти в Беларусь остается открытым. Правда, появилась информация о том, что пять небольших российских нефтяных компаний в марте поставят в РБ около 200 тыс. тонн нефти.

Кроме того, премьер-министр РБ Сергей Румас 11 марта встретился со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным, и сделал тому какое-то новое предложение о покупке российской нефти, учитывающие изменение ситуации на нефтяном рынке.

В то же время, Сергей Румас подчеркнул, что руководство страны приняло решение, что все равно минимум по одному танкеру на каждый НПЗ в месяц надо покупать вне зависимости от того, удастся договориться с Российской Федерацией или нет.

В ближайшие дни ожидать изменения позиции Нацбанка, который стремится удерживать стоимость валютной корзины, не стоит.

Национальный банк спас рубль от девальвации... ещё в феврале

По-видимому, в банке решили переждать смутное время на мировых рынках, не позволяя белорусскому рублю упасть против доллара и евро больше, чем это наблюдается сейчас. То есть, можно ожидать, что в случае дальнейшего падения цен на нефть на мировом рынке, что вполне вероятно, подешевеет и российский рубль на БВФБ. Это приведет к укреплению доллара и евро.