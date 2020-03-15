Ученые раскрыли тайну границ Вселенной 15 15.03.2020, 12:36

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Является ли наш мир конечным или бесконечным?

Ответ на этот вопрос ученые однозначно дать не могут. Но приводят несколько гипотез, которые в равной степени подтверждают оба суждения, пишет segodnya.ua.

Все еще возможно, что Вселенная конечна. Т.е. космическое пространство может заканчиваться где-нибудь. Все, что мы знаем наверняка, это то, что его размер гораздо больше, чем мы можем наблюдать. В основном потому, что самые дальние края Вселенной, которые мы видим, не похожи на края в привычном нам понимании.

Наблюдаемая Вселенная по-прежнему огромна, но она, вероятно, имеет свои пределы. Это потому, что Вселенная не бесконечно старая – это подтверждают многие наблюдения и эксперименты. Исследования показали, что она родилась в результате Большого взрыва, произошедшего около 13,8 миллиардов лет назад. Этот факт означает, что свету пришлось "путешествовать" 13,8 миллиардов лет. Ученые почти уверены, что за пределами нашей сферы наблюдения существует еще не открытое пространство – просто свет от него еще не достиг нас.

По иронии судьбы Вселенная расширилась со времен Большого взрыва, поэтому объекты, которые мы видим излучающими свет 13,8 миллиардов лет назад, теперь находятся на расстоянии около 46 миллиардов световых лет.

Несколько поколений телескопов – COBE, WMAP и "Планк" – были запущены в космос, чтобы изучить и показать истинную форму Вселенной. Является ли она шарообразной, или плоской, как лист бумаги, а может быть она изогнута в виде тора? Зная ее истинные размеры, ученые смогли бы измерить ее и найти край.

Но все три телескопа показали, что Вселенная плоская. Но это ничего не говорит нам о размерах космического пространства – края не видно. Поэтому вопрос о конечности или бесконечности Вселенной все еще остается открытым.