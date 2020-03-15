«Обмануть клиента можно многими способами»: оператор рассказал правду о работе АЗС 10 15.03.2020, 12:42

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Иллюстрационное фото

Исповедь сотрудника в маске.

Герой статьи на сайте onliner.by работал на нескольких автозаправках. Не скрывает, что пришел в эту сферу, чтобы зарабатывать как честно, так и с помощью серых схем. В целях сохранения анонимности был изменен голос героя и добавлены субтитры. Основные цитаты из видео приводим ниже.

До нас в приказном порядке доходит: сегодня меняется цена на топливо. Узнаем об этом накануне после обеда. Пока государство регулирует цены на топливо, оно не будет приносить большую прибыль сетям АЗС. Основной заработок — продажа сопутствующих товаров. Цена на некоторые товары выше в 2—2,5 раза по сравнению с аналогом в обычном магазине.

Обмануть клиента могут многими способами: элементарно неправильно выдать сдачу, забрать стоимость незалитого топлива после просьбы «полный бак».

Раньше люди зарплату по несколько месяцев не снимали, жили только на сером заработке. Теперь времена другие. Когда-то фуры заправляли разбавленным с помощью реагента дизелем, заливали из 20-литровых канистр. Их подносили вручную. Конечно, такое топливо стоило дешевле. Водитель (если ему не нужны были чеки) отмечал, что заправился, забирал себе разницу между реальной стоимостью дизеля и потраченными средствами. Заправка забирала себе стоимость сохраненного топлива в том объеме, который был заменен реагентом. Оператор, замешанный в такой схеме, получал 30 процентов. В короткий срок мог позволить купить себе автомобиль. Страдали только технические характеристики фуры. Кураторами были представители руководства.

Обо всех проверках сотрудники знают заранее — минимум за несколько часов. В любом случае оператор не запустит проверяющего туда, куда ему не следует заглядывать.

Последствия со стороны компании могут быть намного хуже, чем со стороны проверки.

С 2008 года все топливо на АЗС разных брендов поставляется, грубо говоря, из одной бочки. Качество топлива может зависеть от резервуара, оборудования, соблюдения сотрудниками регламента приема нефтепродуктов. Реальная проблема возможна, если перепутают резервуары (например, в бочку с АИ-95 нальют дизель).

Если клиент уверен в недоливе, он вправе потребовать провести замер правильности раздачи топлива. Нередко такие случаи связаны с некорректной работой датчика уровня бензина в самой машине.

Работа оператора АЗС физически тяжела. К сотруднику, на мой взгляд, одно требование — стоять на ногах всю смену. По 12 часов или сутками. Заправка должна работать бесперебойно, не всегда у сотрудников есть время пообедать или выйти на перекур. Очень устают ноги, появляется варикоз, который не считают профессиональным заболеванием.

Еду (фастфуд) продают в зависимости от срока. В первую очередь отдают клиенту наиболее старый товар. Так не появляется просрочка. Если же она появляется, ее могут продать клиентам в состоянии опьянения.