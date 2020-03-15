История болезни двух девушек, из которых выжила только одна 5 15.03.2020, 12:55

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Фото: YFC / EPA

Как убивает коронавирус.

Число погибших от коронавируса растет по всему миру каждый день. Симптомы и тяжесть заболевания варьируются от похожих на легкую простуду до внезапных, но очень тяжелых смертей. NYT рассказала историю двух девушек из Китая, которая показывает, каким страшным, обманчивым и коварным может быть вирус. Героини текста были примерно одного возраста, работали в схожих условиях и заразились почти одновременно. Но пережила инфекцию только одна из них, пишет forbes.ru.

Медсестра Дэн Даньцзин и врач Ся Сысы оказались на передовой борьбы со вспышкой коронавируса в китайском Ухане, ставшем эпицентром распространения пандемии по всему миру. В конце концов они оказались по другую сторону баррикад в своих больницах: уже в статусе зараженных. Всего за несколько недель они прошли путь от здоровых профессионалов своего дела, боровшихся за чужое благополучие, до пациентов в критическом состоянии, которым приходилось сражаться уже за свою жизнь, описывает The New York Times. Истории «мисс Дэн» и «доктора Ся» отражают непредсказуемую натуру вируса, которая каждого затрагивает по-разному, порой игнорируя статистическое среднее и любые научные исследования.

Симптомы проявились внезапно

Две девушки вели очень похожую жизнь: обеим было 29 лет, обе замужем, у каждой маленький ребенок. И та, и другая работали в больницах.

Дэн была медсестрой в той больнице, где на той же должности работала ее мать. В свободное время они ходили за покупками или смотрели вместе кино. Любимым занятием Дэн было играть с котятами — Толстым Тигром и Белым Малышом. Второго она взяла всего за три месяца до того, как заболеть. Дэн любила делать макияж и проводить время с друзьями в Starbucks.

Every journalist knows that a single death is a tragedy, a million a statistic. 68,000 people have recovered from the coronavirus outbreak, while nearly 5,000 have died. @vwang3 and I zoom in on two of them: two 29-yr-old female medical workers from Wuhan. https://t.co/ilmkVqLJyN — Sui-Lee Wee 黄瑞黎 (@suilee) March 13, 2020

Ся — гастроэнтеролог. Она тоже из семьи медицинских работников. Она стала самым молодым специалистом в отделе, когда устроилась на работу. Всегда улыбчивую, ее любили коллеги и пациенты старшего поколения, называвшие ее «маленькая Сысы». Ся любила путешествовать с семьей и незадолго до эпидемии вернулась с курортного острова Учжичжоу.

Когда загадочный вирус ударил по городу, женщинам пришлось много работать, заботясь о, как казалось, бесконечном потоке пациентов. Они принимали меры предосторожности, чтобы защитить себя. Но их оказалось недостаточно: симптомы проявились внезапно.

Грудь словно сдавило

Ся закончила ночную смену 14 января, когда ее попросили вернуться, чтобы осмотреть еще одного пациента — 76-летнего мужчину с подозрением на коронавирус, описывает NYT. Пять дней спустя ее самочувствие ухудшилось. Измотанная, она задремала, а потом проверила температуру: почти 37,8. Грудь словно сдавило.

Пару недель спустя, в начале февраля, Дэн, медсестра, собиралась поесть на работе, но вид еды вдруг вызвал у нее чувство тошноты. Она подумала, что просто устала: с самого начала вспышки посещала семьи зараженных и рассказывала, как правильно дезинфицировать их дома. Заставив себя поесть хотя бы немного, Дэн поехала домой, приняла душ и затем, чувствуя слабость, легла вздремнуть. После пробуждения температура была 37,8 градуса.

Жар — самый распространенный симптом коронавируса, который наблюдается у почти 90% пациентов. Примерно каждый пятый сталкивается с затрудненным дыханием, часто с кашлем. Многие чувствуют усталость, отмечает издание.

Девушки поспешили к врачам. Результат обследования был неутешительным: томография показала, что легкие повреждены — явный признак коронавируса.

Дэн не хватило места в больнице, и на одну ночь она поселилась в отеле. Жар не спадал, и утром ее наконец поместили в палату. Тест на коронавирус подтвердил заражение. Дэн пыталась оставаться оптимистичной. Писала мужу, убеждая его носить маску даже дома, а также вымыть все миски и палочки для еды с кипятком или выбросить их. Муж отправил фото одного из котов с подписью: «Ждет, когда ты вернешься». «Я думаю, это займет от 10 дней до полумесяца. Береги себя», — ответила она.

У Ся сразу начались проблемы с дыханием. Доктора и медсестры навещали ее в защитных костюмах и очках.

«Я все время думаю, что скоро поправлюсь»

Несмотря на показной оптимизм, Дэн все больше слабела. Мать приносила ей домашнюю еду, но аппетита у больной не было: ее кормили внутривенно.

Ся тоже была серьезно больна, но, похоже, постепенно боролась с инфекцией. Жар спал спустя несколько дней, ей стало легче дышать, хотя она и оставалась зависима от аппарата вентиляции легких. Настроение улучшилось. 25 января она написала коллегам, что скоро вернется в команду. «Ты нам очень нужна», — ответил один из них. «Полегче. Не волнуйся сильно», — охлаждал ее пыл супруг. «Я все время думаю, что скоро поправлюсь», — ответила Ся. На это были основания: в конце концов, большинство пациентов восстанавливаются после болезни, напоминает NYT. Пробы Ся дважды показали отрицательный результат на коронавирус. Она заявила матери, что рассчитывает покинуть больницу 8 февраля.

На четвертый день в больнице Дэн было уже сложно притворяться жизнерадостной. Ее тошнило, мучила диарея и постоянный озноб. Температура поднялась до 38,5 градуса. Рано утром 5 февраля она проснулась из глубокого сна и обнаружила, что лекарство не помогло сбить температуру. Она плакала. Ее состояние врачи оценивали как критическое. На следующий день ее трижды вырвало. Ей казалось, что она видит галлюцинации. Она больше не слышала запахи и не чувствовала вкус, а ее пульс замедлился до 50 ударов в минуту. «Мне казалось, что я хожу на грани смерти», — цитирует ее запись в соцсетях NYT.

Пока доктор Ся, как казалось, восстанавливалась, ее все еще пугала мысль о смерти. Тесты могут быть обманчивыми, и отрицательные результаты не обязательно означают, что пациент чист. Она потребовала от родителей пообещать, что они позаботятся о ее двухлетнем сыне, если она не справится. Мать, пытаясь поддержать, ответила: «Это же твой сын. Разве ты не хочешь сама его вырастить»?

«Мне вернули мою свободу»

Внезапно состояние доктора Ся резко ухудшилось. Ранним утром 7 февраля ее сердце остановилось.

Доктора Ся перевели в реанимацию. Ей ввели дыхательную трубку. Главврач созвал совет из нескольких экспертов со всего города. Они сумели найти в городе аппарат для насыщения крови кислородом. Сердце Ся забилось вновь, но инфекция была слишком сильна, а мозг уже пострадал от недостатка кислорода. Вскоре отказали почки. «Мозг работает как центр управления. Она не могла управлять другими органами, поэтому они отказали. Это (смерть — Forbes) было лишь делом времени», — пояснил NYT один из врачей. Ся оказалась в коме. 23 февраля она умерла — на 35 день после госпитализации.

К концу первой недели мисс Дэн в больнице жар спал. Она могла снова есть еду, которую приносила ее мать. 15 февраля тест показал отрицательный результат. Еще один три дня спустя — снова. Она могла идти домой. Идти в прямом смысле, потому что в помещенном на карантин городе не работали общественный транспорт и такси. «Я себя чувствовала, словно маленькая птичка. Мне вернули мою свободу», — вспоминает она. Ей пришлось самоизолироваться дома на 14 дней. Муж и дочь остались с ее родителями. Дэн проводила время за игрой с кошками и телевизором. Она шутит, что таким образом попробовала, как это — быть на пенсии. Ее кашель спал, но каждый день она выполняет дыхательные упражнения, чтобы укрепить легкие. Она собирается выйти на работу, как только больница позволит. «Меня спасла наша страна. Я думаю, что я могу вернуть ей долг».

Почему Ся скончалась после того, как уже показывала признаки выздоровления, осталось загадкой, пишет газета. Ее иммунная система, как у многих врачей, могла быть истощена постоянной борьбой с болезнями. Возможно, она пострадала от чрезмерной защитной реакции организма, который в качестве реакции на новый вирус наполнил легкие белыми кровяными клетками и жидкостью. Возможно, она скончалась от недостатка кислорода, который испытывали органы.

«Мама, мама!»

Сын доктора Ся все еще думает, что его мать на работе. Когда звонит телефон, он пытается вырвать его из рук бабушки и кричит: «Мама, мама!». Ее супруг, доктор У, не знает, что сказать сыну. Он еще сам не смирился. Они встретились в медицинском училище и были друг для друга первой любовью. Они планировали вместе состариться. «Я очень ее любил. Теперь ее нет. Я не знаю, что делать дальше. Я могу только держаться», — говорит собеседник NYT.

По последним данным, жертвами коронавируса стали 5280 человек. 144 657 человек были заражены.