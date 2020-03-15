Минздрав Беларуси объяснил, почему он против карантина 37 15.03.2020, 12:59

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«Все заболевшие коронавирусом в стране находятся в удовлетворительном состоянии».

Министерство здравоохранения Беларуси в своем Telegram-канале «обосновало» предпринимаемые в Беларуси меры против распространения коронавирусной инфекции.

Минздрав высказал сомнение, что закрытие границы Беларуси способно гарантированно предотвратить завоз коронавирусной инфекции в страну. Ни одно государство, которое применило данную ограничительную меру, не запретило въезд своим гражданам. Между тем, это, как правило, основной путь проникновения инфекции. «Из 8 завозных случаев коронавирусной инфекции в нашей стране 7 было выявлено именно у белорусских граждан, возвратившихся на родину из-за границы», - напомнили в министерстве.

Закрытие детских садов и начальной школы «более разумно в связи с другими вирусными инфекциями, подъем заболеваемости которыми наблюдается в данное время». «Также известно, что после закрытия дошкольных и школьных учреждений малолетние дети, родители которых как правило работают, вряд ли будут одни дома. Скорее всего они будут находиться под присмотром бабушек и дедушек. А ведь пожилые люди как раз и являются наиболее уязвимой группой, имеющей самый высокий риск развития тяжелых осложнений вирусных инфекций (грипп, парагрипп, аденовирус, корь, пневмонии)», - подчеркнули в Минздраве.

Позиция министерства по поводу прекращения очного обучения в университетах, ссузах, старшей школе также негативная. Нет гарантии, что молодые люди, будучи на дистанционном обучении, не продолжат тесно общаться между собой.

И в целом, на взгляд медиков, гораздо важнее ограничительных мер личная ответственность самих людей к здоровью своему и окружающих, элементарные нормы безопасности, рекомендованные возвращающимся из-за границы, соблюдение правил личной гигиены и респираторного этикета. Например, ни в коем случае нельзя скрывать факты посещения эпиднеблагополучных стран, проходить мимо организованных пунктов санэпидконтроля. Тем не менее, не все граждане проявляют в этом смысле свою сознательность.

«Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, за исключением одного, который поздно обратился, - его состояние средней степени тяжести с положительной динамикой. Некоторые из пациентов уже выписаны, часть готовится к выписке, за остальными продолжается наблюдение и состояние их здоровья опасений не вызывает», - заверили в Минздраве.

При этом в министерстве подчеркнули, что сегодня в Беларуси лечатся несколько сотен пациентов с воспалением легких, но только у одного из них причиной стал коронавирус и позднее обращение. «У 64 человек заболевание протекает в тяжелой форме, но ни у одного из этих пациентов нет COVID19. Из-за пневмонии 34 пациентам проводится искусственная вентиляция легких - и у всех них отсутствует коронавирусная инфекция. Как, кстати, и у того пациента, о смерти которого вчера поспешили сообщить СМИ. Пациент не только жив, но и имеет положительную динамику от лечения и не заражен коронавирусом», - заключили в Минздраве.