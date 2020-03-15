закрыть
15 марта 2020, воскресенье, 13:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Путинская «вертикаль» пошла в откровенный разнос

4
  • Эль Мюрид, «Главред»
  • 15.03.2020, 13:11
  • 5,418
Путинская «вертикаль» пошла в откровенный разнос

Хаос в России нарастает.

Путин подписал закон о поправках в конституцию. В том числе и с поправками, принятыми вопреки действующей конституции. Остаются два этапа - заключение Конституционного суда и голосование населения.

Проблема в том, что Конституционный суд не должен визировать конституционный закон, а процедура нынешнего "голосования" не предусмотрена той же конституцией - в ней прописана процедура референдума. В итоге мы имеем незаконные поправки, которые приняты вопреки закону и будут введены в действие тоже весьма произвольным образом. Однако власть уже откровенно идет ва-банк, наплевав на само понятие законности.

В 93 году логика Ельцина была по крайней мере понятной - он одержал военную победу, утопив в крови своих противников с помощью армии, нарушившей присягу, и бандитов, вооруженных из арсеналов МЧС. Нынешняя конституция была принята им по праву победителя и фиксировала политический результат, достигнутый в ходе этой победы.

Путин никого не побеждал. Слом сегодняшней конституции проводится им не по праву победителя, а банальным мошенничеством. Жульничеством. А это означает, что как приняли, так можно и отменить.

При этом нынешняя ситуация вообще выбивается из общего ряда. Все предыдущие свои приходы к власти Путин обставлял тотальной секретностью, до самого последнего момента не давая окончательный ответ на то, будет ли он баллотироваться. Эта интрига выдерживалась им в 2007 году, когда лишь в последний момент было объявлено о создании "тандема", так же происходило и в 11 году, когда до последнего дня Медведев и Путин молчали о "рокировке". Даже в 17 году Путин тянул как мог, не отвечая внятно на вопрос - пойдет ли он на еще один срок.

Теперь до 24 года еще целых 4 года, а позиция жестко определена - за гранью законности протаскивается поправка об обнулении срока. Технически ее можно экстраполировать еще на одного президента - Медведева, но он и без этой поправки имеет право как минимум на один срок после 24 года, а с ней получает право на два до 36 года. Медведев - проверенный кадр, не подкачал тогда, проявит верность и сейчас, если потребуется. Но все это никак не объясняет, для чего всё делается настолько грубо, поспешно и предельно незаконно. Времени еще вагон и даже больше.

Возникает все более устойчивое предположение, что всё происходящее идет на грани управляемости и точно не по первоначальному сценарию. Это скорее, какая-то очень грубая импровизация, причем чем дальше, тем менее подконтрольная и предсказуемая.

И если на первом, самом, в общем-то, простом этапе всё идет кувырком, то что будет на следующих, которые обязаны быть в рамках любой логики, потребовавшей столь стремительную вивисекцию конституции.

Можно предположить (причем с крайне высокой долей уверенности), что в правящей номенклатуре стремительно нарастают деструктивные процессы, которые ведут российскую вертикаль в откровенный разнос. Кстати, решение об отказе от соглашения ОПЕК+, принятое за гранью любого разумного соображения (в первую очередь потому, что глобальный рынок и без того разносят идущие в Китае процессы) - это тоже одно из явных и видимых следствий идущей под откос системы принятия решений. Большая часть компаний нефтяной отрасли явно была не готова к решению об отказе от сделки, поэтому и последовали весьма негативные отклики со стороны топ-менеджеров ведущих компаний. Это означает, что существующие механизмы выработки и принятия решений игнорируются, теперь они приобретают крайне хаотичный характер.

Это же видно и по "конституционному процессу", который все два месяца носил какой-то дерганый и суетливый характер, где никто толком не понимал происходящего и его смысла. Одновременно и параллельно существовали сразу несколько логик процесса, что можно было заметить по "поправке Карелина", которая была внесена, и которую пришлось снимать после вмешательства Путина. Хаос последних дней и вынудил форсировать завершение процесса утверждения поправок уже вопреки любой законности.

Проще говоря - что-то идет сильно не так, и значит, хаос будет нарастать и далее. И с этим власть уже ничего поделать не может. Отсюда и "проламывание" процедуры голосования вопреки нешуточным рискам, которые несет в себе начинающаяся эпидемия. Поэтому и реакция на нее тоже не отличается разумностью подходов - пока есть еще неделя-две для того, чтобы к ней хоть как-то подготовиться, но система в ступоре, так как приоритетом становится "голосование", сама суть которого отрицает любые карантинные мероприятия.

Хаос растет, а в конце его, вне всяких сомнений, будет какой-то предельно острый кризис. Который может выстрелить вообще по любому поводу.

Эль Мюрид, «Главред»


популярное за неделю

Мнение

Он допрыгается
Он допрыгается Ольга Майорова
Дзве тысячы дваццаць. Прыйшоў год свабоды
Дзве тысячы дваццаць. Прыйшоў год свабоды Алесь Круткін
Власть с пустой канистрой
Власть с пустой канистрой Владимир Халип
Колхозные дезинфекторы
Колхозные дезинфекторы Ирина Халип