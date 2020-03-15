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Премьер-министр Украины призвал граждан отказаться от поездок внутри страны

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  • 15.03.2020, 13:26
Премьер-министр Украины призвал граждан отказаться от поездок внутри страны

Денис Шмыгаль записал видеообращение в связи с эпидемией коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Украине продвигается по умеренному сценарию, а крупных вспышек болезни, к счастью, нет, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем обращении.

"Мы делаем все для того, чтобы они и не возникали. Для координации деятельности у нас создан оперативный штаб. Он обрабатывает текущие данные насчет коронавируса и предоставляет аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны", - подчеркнул премьер.

Он заверил, что украинское правительство в вопросах предупреждения вспышки эпидемии будет действовать быстро, решительно, с ответственностью за себя, своих близких и страну в целом.

"Продолжает действовать запрет Кабмина на проведение массовых мероприятий с участием более 200 человек и трехнедельный карантин в учебных заведениях. Начиная с 16 марта мы закроем границы для иностранцев. Однако мы всегда рады возвращению наших граждан", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Кроме того, он отметил, что с 16 марта будут закрыты пункты пропуска на границах, а с 17 марта будет закрыто авиационное сообщение Украины с другими государствами.

"Поэтому призываю граждан Украины, находящихся за рубежом, как можно быстрее вернуться домой. Я также настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины", - заявил глава правительства.

Напомним, в Украине и Киеве ввели ограничения для предотвращения возможного распространения коронавируса.


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