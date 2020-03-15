«Я в восторге от того, как грамотно Грузия справляется с пандемией» 15.03.2020, 13:43

Фото: РБК-Украина

Школы закрыты, кафе и бары освобождены от выплат налогов до конца года.

«Должна сказать, я в восторге от того, как грамотно Грузия справляется с пандемией», — пишет в «Фейсбуке» грузинская журналистка Яна Исраэлян.

«Все участники – и государство, и медицинские работники, и общество – работают слаженно и скоординировано. Врачи-инфекционисты работают сутками напролет, неустанно снабжают нас новой достоверной информацией.

Частный бизнес – рестораны и продуктовые супермаркеты – отсылают им подарки в знак благодарности за труд в сложное для страны время.

Бесплатные столовые для социально незащищенных закрыты, но мэрия, которую мы часто ругаем (и я в том числе), будет отправлять продукты на дом каждому посетителю таких столовых.

Закрылись детсады, но все непортящиеся продукты тоже будут отправлены детям (раз в две недели). Все это обеспечивают волонтеры, которые добровольно взялись помогать городу.

Школы закрыты, но уроки ведутся онлайн. Кафе и бары, арендующие муниципальные земли, освобождены от выплат налогов до конца года.

Банки отсрочили выплаты кредитов на три месяца. Народ закупается, но умеренно. Туалетной бумаги в магазинах – полно.

Смотрю на такую солидарность – и сердце радуется. Однозначно, сегодня грузины больше европейцы, чем сами европейцы. Петь мы умеем не хуже итальянцев, а вовремя взяться за ум у нас получается лучше…

Мы, я уверена, покажем европейцам класс – смотрите и учитесь, как надо».