Лукавое молчание
- 15.03.2020, 13:46
Что пишут о коронавирусе в стране официальные белорусские СМИ?
Почти все страны соседки Беларуси закрыли границы, закрывают у себя все, кроме продуктовых магазинов. Полный карантин. Вспышка коронавируса во многих странах стала неконтролируемой. Это тема сейчас — номер 1 у белорусов, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
Тем временем на сайтах главных гос. СМИ:
Белта:
на топе сайта интервью Лукашенко с Караевым за утро 13 марта.
Кочанова поставила задачу завершить строительно-монтажные работы на комплексе замедленного коксования.
Цех по производству пеллет планируют ввести в Житковичах.
Газета «Советская Беларусь»:
на топе сайта интервью Лукашенко с Караевым за утро 13 марта.
Славянский базар
Коксование Кочановой
Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси»
Сев яровых.