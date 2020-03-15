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Лукавое молчание

  • 15.03.2020, 13:46
Лукавое молчание

Что пишут о коронавирусе в стране официальные белорусские СМИ?

Почти все страны соседки Беларуси закрыли границы, закрывают у себя все, кроме продуктовых магазинов. Полный карантин. Вспышка коронавируса во многих странах стала неконтролируемой. Это тема сейчас — номер 1 у белорусов, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Тем временем на сайтах главных гос. СМИ:

Белта:

на топе сайта интервью Лукашенко с Караевым за утро 13 марта.

Кочанова поставила задачу завершить строительно-монтажные работы на комплексе замедленного коксования.

Цех по производству пеллет планируют ввести в Житковичах.

Газета «Советская Беларусь»:

на топе сайта интервью Лукашенко с Караевым за утро 13 марта.

Славянский базар

Коксование Кочановой

Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси»

Сев яровых.


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