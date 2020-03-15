Нефть по $25: Саудовская Аравия выбрасывает Россию с европейского рынка 31 15.03.2020, 13:57

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Европейскому союзу предложены тройные объемы нефти по рекордно низкой цене.

По данным источников Bloomberg, Саудовская Аравия обещает европейским нефтепереработчикам поставки нефти, которые в три раза превышают нынешний объем поставок сырья из королевства в Европу по ценам, просто убийственным для Российской нефтяной промышленности.

Агентство пишет, что поставки нефти из Саудовской Аравии, которые сочетаются с беспрецедентными скидками, превращая европейский нефтяной рынок в важнейшую область перераспределения сфер влияния в ценовой войне между Эр-Риядом и Москвой.

Саудовская Аравия предлагает свою легкую нефть Arab Light с поставками в Роттердам примерно за 25 долларов за баррель, что является огромной скидкой к цене российской нефти Urals, которая сейчас торгуется на уровне 32 долларов.

Согласно источникам, европейские нефтеперерабатывающие заводы, в числе которых Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa, получили предложения от Saudi Aramco по поставкам нефти, которые значительно превышают традиционные объемы.

Диапазон увеличения дополнительных поставок варьировался от 25% до 200%, в зависимости от компании.

По данным Bloomberg Aramco подтвердила увеличение поставок европейским нефтяным компаниям.

Скидки Саудовской Аравии настолько высоки, что Arab Light просто «выкинет» Urals из списка поставщиков европейских нефтеперерабатывающих предприятий, если их относительная цена также не упадет, говорит Амрита Сен, главный нефтяной аналитик Energy Aspect Ltd.